Голос країни 2021 - назвали всех звезд со слепых прослушиваний

Голос Країни 2021 / 1+1

Зимой следующего года выходит 11 сезон шоу Голос країни 2021, которое получило название Перезагрузка. Первый этап шоу - кастинг, или слепые прослушивания, где выбирают участников для шоу. Традиционно, украинские исполнители приходят на слепые прослушивания, чтобы проверить тренеров и немного подшутить над ними.

Так, на Голос країни 2021 в слепых прослушиваниях приняли участие экс-солистка ВИА Гры Надежда Мейхер и заслуженный артист Украины и муж Ольги Сумской Виталий Борисюк. Но кроме них на шоу пришли и другие звезды - а некоторые даже когда-то участвовали в Голосе.

Бронзовая финалистка шоу Танці з зірками Надежда Мейхер пробовала себя в оперном пении, и теперь решила покорить сцену Голосу країни.Читайте такжеГолос країни 11 сезон - перезагрузка и замена тренеров

Но больше заинтересует зрителей сенсационное возвращение на большую сцену известного дуэта, поставленного на паузу. Какой именно коллектив решил таким образом заявить о возвращении пока неизвестно, но пока что в Украине только два дуэта "стали на паузу", а не завершили выступления - Настя и Потап и Время и Стекло. Но будет ли Настя и Потап выступать на Голос країни 2021 - пока что строжайшая тайна.

Настя Каменских и Потап / Instagram

Среди других участников, которые прошли онлайн-кастинг в сезон и споют на "слепых прослушиваниях", фанат Голосу из Китая и вокалист из Марокко. Кроме того, тренеров удивил парень с уникальным женским голосом, и вокалист, который сопровождал своим пением показы мировых модных брендов.Читайте такжеПотап и Настя поставили дуэт на паузу

Привлекла внимание зрителей своими вокальными данными и финалистка национального отбора на Евровидение Левашова Алена, более известная под псевдонимом Garna. Последние пять лет девушка является солисткой известного оркестра, а сейчас пришла на Голос країни Перезавантаження, чтобы доказать себе, что может петь сольно. Примут ли ее тренеры, и как она поступит с результатом - станет известно только на слепых прослушиваниях.

Также впечатлила своим пением одесситка Ирина Ебралидзе, которая с детства дружит со звездой украинского шоу-бизнеса Мишель Андраде. Певица решила прийти на Голос країни в память о матери, которая в прошлом году погибла в аварии в центре столицы.

Напомним, Голос країни 2021 выходит под названием Перезагрузка. В центре внимания проекта будет голос и музыка. В связи с пандемией коронавируса, кастинг Голосу країни впервые проходил полностью в онлайн-режиме, а на кастинг пришло более 5000 человек из разных уголков планеты.