Группа Mаneskin "взяла" Евровидение 2021: что еще послушать у итальянских рокеров

Группа Maneskin победила на Евровидении 2021 / Фото Reuters

22 мая в Роттердаме прошел финал Евровидения 2021. Победу одержала Италия. Группа Maneskin с песней Zitti e buoni набрала рекордное количество голосов.

Детальнее о группе Maneskin, о том, как переводится название и о чем поют музыканты, можно почитать в материале Главреда.

Ну, а если вам понравилась композиция, которая принесла успех итальянцам на конкурсе, то не исключено, что придутся по вкусу и другие песни итальянских рокеров.

ТОП-5 песен Maneskin

1. Torna a casa

2. VENT'ANNI

3. Morirò da Re

4. CORALINE

5. I WANNA BE YOUR SLAVE

Как сообщал Главред, вокалист группы Mаneskin попал в курьезную ситуацию на Евровидении.

После того, как ведущие объявили окончательные результаты голосования, победители конкурса не могли сдержать эмоций. Солист коллектива Давид Дамиано так радовался победе, что у него лопнули штаны на причинном месте.

Кроме того, на Евровидении 2021 разгорелся "кокаиновый скандал". Вокалиста итальянской рок-группы Mаneskin заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу.

Также сообщалось, что эпатажный вокалист итальянской группы Mаneskin назвал коллектив из Украины Go-A лучшим на песенном конкурсе в Роттердаме.