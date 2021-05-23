Группа Mаneskin "взяла" Евровидение 2021: что еще послушать у итальянских рокеров

Maneskin – рок-группа из Рима, у себя на родине музыканты популярны уже давно. Теперь же о них заговорили и за пределами Италии.
22 мая в Роттердаме прошел финал Евровидения 2021. Победу одержала Италия. Группа Maneskin с песней Zitti e buoni набрала рекордное количество голосов.
Детальнее о группе Maneskin, о том, как переводится название и о чем поют музыканты, можно почитать в материале Главреда.
Ну, а если вам понравилась композиция, которая принесла успех итальянцам на конкурсе, то не исключено, что придутся по вкусу и другие песни итальянских рокеров.
ТОП-5 песен Maneskin
1. Torna a casa
2. VENT'ANNI
3. Morirò da Re
4. CORALINE
5. I WANNA BE YOUR SLAVE
Как сообщал Главред, вокалист группы Mаneskin попал в курьезную ситуацию на Евровидении.
После того, как ведущие объявили окончательные результаты голосования, победители конкурса не могли сдержать эмоций. Солист коллектива Давид Дамиано так радовался победе, что у него лопнули штаны на причинном месте.
Кроме того, на Евровидении 2021 разгорелся "кокаиновый скандал". Вокалиста итальянской рок-группы Mаneskin заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу.
Также сообщалось, что эпатажный вокалист итальянской группы Mаneskin назвал коллектив из Украины Go-A лучшим на песенном конкурсе в Роттердаме.