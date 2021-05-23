Эпатажный вокалист группы Maneskin отвесил Украине большой комплимент

Музыкальная композиция украинской группы Go-A Шум очень понравилась итальянцам.
Дамиано Давид - эпатажный вокалист итальянской группы Måneskin, которая стала победителем музыкального шоу Евровидение-2021, назвал коллектив из Украины Go-A лучшим на песенном конкурсе в Роттердаме.
"Украина. Невероятная (песня – ред.) !!!" - сказал Дамиано Давид на официальной пресс-конференции, которая прошла после завершения шоу, отвечая на вопрос журналиста, представители какой страны им понравились больше всего.
Отметим, в Роттердаме 22 мая состоялся финал Евровидения 2021. Украинская группа Go-A исполнила фолк-песню Шум.
В целом многим иностранцам очень понравился стиль группы, и они начали переводить песню Шум на свои языки сразу после первого полуфинала.
А после того, как прозвучали последние ноты украинской песни, зал буквально взорвался аплодисментами - такой прием в финале оказался одним из самых теплых.
Go-A Шум - текст песни
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей нумо-нумо заплетемо Шума
Шума заплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей розплетемо, Шума розплетемо
Шума…
Евровидение-2021 – о чем сообщалось ранее:
- На Евровидении 2021 победила Италия и группа Maneskin с песней Zitti e buoni, которая набрала рекордное количество голосов. Рок-группа впечатлила своим выступлением, и принесла победу своей стране.
- Maneskin – рок-группа из Рима, в состав которой входят ведущий вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торчио. Коллектив существует с 2016 года.
- Как рассказывают сами члены группы, название "Maneskin" было позаимствовано из датского языка.
- Группа стала известной после того, как в 2017 году заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor.
- В 2017 году был выпущен дебютный сингл группы под названием "Chosen", занимавший 2-е место в итальянском чарте. Позже песня вошла в дебютный мини-альбом Maneskin, который вышел в середине декабря 2017 года.