Эпатажный вокалист группы Maneskin отвесил Украине большой комплимент

Дамиано Давид назвал своего фаворита на Евровидении-2021 / Reuters

Дамиано Давид - эпатажный вокалист итальянской группы Måneskin, которая стала победителем музыкального шоу Евровидение-2021, назвал коллектив из Украины Go-A лучшим на песенном конкурсе в Роттердаме.

"Украина. Невероятная (песня – ред.) !!!" - сказал Дамиано Давид на официальной пресс-конференции, которая прошла после завершения шоу, отвечая на вопрос журналиста, представители какой страны им понравились больше всего.

Отметим, в Роттердаме 22 мая состоялся финал Евровидения 2021. Украинская группа Go-A исполнила фолк-песню Шум.

В целом многим иностранцам очень понравился стиль группы, и они начали переводить песню Шум на свои языки сразу после первого полуфинала.

А после того, как прозвучали последние ноты украинской песни, зал буквально взорвался аплодисментами - такой прием в финале оказался одним из самых теплых.

Go-A Шум - текст песни

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо заплетемо Шума

Шума заплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетемо, Шума розплетемо

Шума…

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