Избитый в Таиланде телеведущий занялся борьбой после травмы

Макс Узол / Instagram

Тревел-блогер, телеведущий Нового канала Максим Узол, который полгода реабилитировался после неудачной драки в Таиланде, признался, что драка оказалась "последней каплей", и в Украине после восстановления он начал ходить на тренировки по тайскому боксу.

Телеведущий сообщил Главреду, что до этого дрался только пару раз.

"Впервые - в лет 12, на футболе. Парень ударил меня по ноге, потом я его, и пошло-поехало. Во второй раз, когда делал Оли предложение в 2017 году. Но, честно говоря, это был постановочный бой, где мне помогал мой друг, чемпион Украины по тайскому боксу. Мы тогда устроили театральное драку на дне рождения Оли в кафе, чтобы довести ее эмоции до максимума. И потом я предложил ей стать моей женой", - говорит он.

Третий раз был во время съемок шоу "У кого больше?", которое показал Новый канал. В рамках проекта он получил работу, где надо было продержаться три раунда на ринге с профессиональным бойцом, и именно на этом бое (который должен был быть "помягче") Максма травмировали. Это должна быть простой постановка тайского бокса для туристов, но, что-то пошло не так.Читайте такжеТелеведущие показали самые красочные места Турции - что обязательно нужно увидеть

На момент начала боя он успел потренироваться полчаса. Соперник тихо спрашивал у него "Кто победит в раунде?", так что Максим успел поймать удар в челюсть, от которого та хрустела еще два месяца.

Но основной инцидент произошел, когда Максим сказал, что раунд будет за ним.

"Я собрал все свои силы, остались. И вот моя нога несется в соперника, а он в этот момент выставляет локоть, и я влетаю в него самым голеностопом! Боль была такой, как мне кто-то чем всадил в ногу. После боя дорога была только в тайскую больницу. Оказалось, что травмировал связки, поэтому врачи запретили ходить семь дней", - рассказал Максим.

В результате после травмы он восстанавливался 9 месяцев. Но это стала последняя капля, и журналист решил начать обучение у своего друга.

"Занимаюсь уже полгода, - говорит Макс. - Этот бокс называют одним из самых травмоопасных в мире, потому что тайцы бьют сильно и, по сути, могут сломать тебе угодно. С другой стороны, это полезно мне как мужчине, так как есть как выплеснуть свою агрессию и эмоции".

Ведущий говорит, что для него тайский бокс - это не просто руками и ногами помахать.Читайте такжеТелеведущий стал ледибоем и рассказал об успехе у мужчин

"Он воспитывает силу воли, спокойствие и умение принимать решения. Точнее, оценивать ситуацию, а потом уже принимать решение. Получается, что это не просто вид спорта, а искусство, которое помогает в жизни. Это не хаотичные движения, а целая культура, учит быстро концентрироваться", - делится Узол.

Кроме того, теперь он может защитить свою жену Олю от любого нападающего.

Однако его первая тренировка прошла не без курйозов.

"На первый небольшой спарринг в пару мне поставили 12-летнего школьника. Представьте. Мне было морально тяжело бить маленького мальчика. Я пытался действовать очень осторожно, а он, в свою очередь, немного мне оказывал", - смеется ведущий Нового канала Макс Узол.

Напомним, что во время поездки в Африку Макс Узол нашел работу - изготовление обуви, за что едва не попал в драку с местными мужчинами. Его поездки в рамках шоу Нового канала были опасны в каждой стране.