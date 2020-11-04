Телеведущий Нового обучился делать традиционную африканскую обувь

Максим Узол / Пресс-служба

Африканская страна Танзания – довольно бедная. Люди там живут за один доллар в неделю и зарабатывают как могут. Одежду и обувь покупают на секонд-хенде или мастерят сами. Например, там носят сандалии, изготовленные из старых резиновых шин.

Такую обувь уже считают "национальной". И телеведущий реалити "У кого больше?", которое показывает Новый канал, Макс Узол рискнул заняться бизнесом по изготовлению сандалий, и столкнулся сразу со всеми последствиями.

"Обувь из шин в Танзании очень популярна, – рассказывает ведущий Нового канала. – Во-первых, она долго носится, примерно 2-3 года. А во-вторых, местный кочевой народ масаи танцует в такой обуви ритуальные танцы, где надо прыгать. Сандалии помогают им это делать как можно выше. В стране, кстати, считают, что чем выше прыгаешь, тем более завидный ты жених".

Максим Узол - сандалии из шин / Пресс-служба

Традиционные танзанийские сандалии – это быстро, дешево и, по словам местных, удобно. Их можно смастерить своими руками буквально за 15 минут. Для этого нужна лишь шина и специальный острый инструмент. Обычным ножом ничего сделать не удастся. Процесс прост – вырезаешь подошву, продаешь ее и уже потом пришиваешь к основе лямки. Средняя стоимость такой обуви в Танзании – примерно 164 гривны. Цена зависит от того, насколько старая шина. А местные, как оказалось, хорошо в этом разбираются.

Максим Узол в Танзании / Пресс-служба

Но не все так просто. Надо учитывать факт, что местные не очень любят, чтобы светлокожие люди, которых там называют "мзунгу", сами устраивали бизнес. Поэтому лучше познакомиться с танзанийцами на рынке и договориться о работе у них. В противном случае можно ощутить на себе всю агрессию местных. В такую ситуацию попал ведущий реалити Нового канала, которому пришлось спасаться от агрессивных мужчин, и ссылаться на помощь от правоохранителей.

Максим Узол и танзанийцы / Пресс-служба

"Ко мне подошла группа танзанийцев, они потребовали деньги за то, что я сел работать сам на себя. Я не шел на конфликт и прекратил работу. Но возмущенные мужчины меня не отпускали и дальше требовали деньги. И только когда я пригрозил полицией, они отстали. Получается, что с меня просто требовали деньги ни за что, ведь я и сделать-то толком ничего не успел. Морально там очень сложно было находиться", – делится Макс Узол.

Остальный хардкор-приключения и испытания ведущих тревел-проекта "У кого больше?" в Танзании можно посмотреть на YouTube и на сайте Нового канала.

Новый выпуски шоу "У кого больше?" выходят на Новом канале. Сначала шоу выходило по понедельникам, но после переноса Топ-можель по-украински на понедельник, его дата выхода также поменяется.