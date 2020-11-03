Новый канал поменял график выхода Супер Топ-модель по-украински 2020

Супер Топ-модель по-украински 2020 / Новый канал

Организаторы модельного реалити и руководство Нового канала приняли решение перенести дату выхода новых эпизодов Супер Топ-модели по-украински 2020. С 9 ноября новый правила вступают в силу, и все желающие могут с ними ознакомиться.

"Не успели участники #СТМПУ свыкнуться с перевоплощениями, которые ждали их в третьем выпуске, как изменения добрались и самого реалити. Не волнуйтесь: Алла Костромичова, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк остаются на своих местах! А вот время выхода СТМПУ в эфир меняется. Открывайте календарики и делайте заметки: с 9 ноября Новый канал будет показывать Супер Топ-модель по-украински не по пятницам, а по понедельникам. Время все тот же - 19:00. Встретимся", - пишут организаторы шоу.Читайте такжеСупер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона

Супер Топ-модель по-украински 2020 / Новый канал

При этом, как сообщили организаторы шоу, новый 4 выпуск шоу Супер Топ-модель по-украински не будет выходить в пятницу 6 ноября - он выйдет уже 9 ноября.

Напомним, что реалити СТПМУ стартовало 16 октября 2020 на Новом канале с Новыми правилами.

Также одновременно со вторым выпуском Супер Топ-модель по-украински, на СТБ стало выходить шоу Холостячка с Ксенией Мишиной.