Холостячка 2020: список участников, кто получил бутоньерку

Премьера Холостячка 2020 состоялась 23 октября. Какие мужчины хотели покорить сердце Мишиной, что о них известно, и сколько будет участников в Холостячке 2020 - читай на Главреде.
Первый выпуск шоу Холостячка 2020 вышел 23 октября в 19-00. Это было знакомство Ксении Мишиной с участниками шоу, и их официальное представление.
Мужчины специально готовились, чтобы впечатлить Холостячка в 1 сезоне шоу, но некоторые неприятно удивили Ксению, и покинули шоу в первом выпуске.
Главной героиней первого сезона Холостячка 2020 стала актриса Ксения Мишина, которая за работой и заботой о сыне и работе не поспевает за личной жизнью.
Рассказываем, какие мужчины прошли кастинг на шоу и будут добиваться любви Мишиной.
В первом выпуске шоу перед Ксенией встал сложный выбор: из 16 участников ей нужно было выбрать 11 мужчин, а времени было не так много. С кем-то ей удалось пообщаться, с другими – все ограничилось знакомством, но девушке хватило информации для принятия решения.
Холостячка 1 сезон - полный список участников проекта
- Андрей Рыбак
- Сергей Кириенко
- Евгений Ковтуненко
- Игорь Бабко
- Константин Скрипачук
- Андрей Шатырко
- Алексей Тригубенко
- Илья Рыбальченко
- Владимир Оксамытный
- Артем Шепель
- Назар Дзивульский
- Александр Эллерт
Дмитрий Адамов
Возраст: 28 лет
Город: Бангкок (столица Таиланда)
Семья: Родился и вырос в Мариуполе, в среднестатистической семье.
Работа: В Украине работал в крупной строительной компании. Получил третье высшее образование и планировал стать судебным экспертом по строительству. Но, начитавшись книг про self-motivation, бросил престижную работу и пошел фотографом в фотостудию на зарплату 3500. Спустя год стал директором этой фотостудии. После расставания с девушкой поехал залечивать душевные раны в Бангкок. Там случайно стал преподавателем английского в государственной школе.Также стал подрабатывать моделью, а по выходным целенаправленно заниматься фотографией.
Отношения: 4 года назад закончились серьезные отношения, которые продлились полтора года совместной жизни. Девушка не проявляла заботы и интереса к Дмитрию. А последней каплей стало то, что возлюбленная не поинтересовалась, как он себя чувствует, когда слег с температурой. После расставания Дима тяжело переживал и отправился в ретрит к тайским монахам, три недели залечивая рану молитвами и медитациями в храме.
Увлечения: Чтение (в Киеве организовал клуб One week — one book). 16 лет занимался танцами. ЗОЖ — зал, йога и пр. Не употребляет алкоголя.
Константин Скрипачук
Возраст: 40 лет
Город: Киев
Семья: У Константина нет братьев и сестер. Отец с детства учил его ценить и уважать женщин. Благодаря этому Константин всегда знал, что мужчина должен быть не только защитником семьи, но и хозяином в доме.
Работа: Профессиональный фотограф. Есть своя фотостудия. Снимает спортивные мероприятия, портреты. Занимается предметной съемкой и съемкой интерьеров. Делал репортажи для миссий ОБСЕ и ЕС в Украине. Постоянный участник международных выставок. Одна из первых фотографий, которую Константин сделал в киевском зоопарке, выиграла международный конкурс и сейчас представляется на выставках в Париже. После того, как снятая им во время забега пожилая пара сказала, что это лучшее фото в их жизни, понял, что это его вдохновляет. Говорит, что главное в его работе ― передавать теплые эмоции.
Отношения: Трижды был в серьезных отношениях. Дважды женат. С первой женой встречались со школы. Жили вместе 11 лет, но расстались из-за того, что отношения никак не развивались. Девушка не хотела детей, а для Константина обзавестись настоящей, полной семьей ― главная цель в жизни.
Со второй женой были вместе 7 лет. Эти отношения закончились по той же причине, что и первые. После длительных разговоров о том, что пора завести ребенка, мужчина понял, что девушке это не нужно.
Последние серьезные отношения закончились 5 месяцев назад. 3 года встречался с девушкой, которая работает на ТВ.
Увлечения: Спорт. До армии профессионально занимался баскетболом. Играл за "Будівельник-2". Сейчас всерьез занялся триатлоном. Мечтает принять участие в соревнованиях "Ironman". Увлекается рыбалкой.
Андрей Шатырко
Возраст: 28 лет
Город: Киев
Семья: Андрей рос в семье военных, где была серьезная дисциплина. Ему нельзя было долго гулять с друзьями и экспериментировать с внешностью. Возможно, поэтому сейчас Андрей отпустил длинные кудри, которые недавно высветлил. Вспоминает, что в семье никогда не хватало денег на то, чего ему хотелось. Это стало толчком, чтобы в будущем хорошо зарабатывать. Сейчас ездит на Porsche 911 ― детская мечта, которую воплотил в жизнь.
Работа: Предприниматель. Продвигает людей и их творчество в Instagram, TikTok и других соцсетях. Также связан с телеканалом 1+1, несколько лет работает ведущим бэкстейджа в проектах Танцы со звездами и Голос страны.
Отношения: Серьезными называет те отношения, которые длятся дольше 9 месяцев. Когда влюбляется, Андрею сносит крышу. В его жизни было двое серьезных отношений. Оба раза делал девушками предложение.
Увлечения: Андрей ― блогер и активно продвигает себя. В Instagram ― больше 600 тыс. подписчиков. Но главное увлечение ― музыка. Записал 14 песен. Некоторые довольно популярны в Itunes. Есть профессионально снятые клипы на YouTube, которые также собирают немало просмотров.
Артем Шепель
Возраст: 29 лет
Город: Запорожье
Семья: Мама – медик, папа всю жизнь в боксе. Когда Артему было 3 года, отец учил его шпагату, заставлял отжиматься и приседать. Тогда же он самостоятельно взбирался на невысокие горы на Хортице.
Сейчас у него теплые отношения с мамой и папой. Считает, что семья ― святое.
Работа: Профессиональный спортсмен. Родители отвели Артема на секцию по тхэквондо в 5 лет. С тех пор не пропускал ни одной тренировки. Мастер спорта, многократный чемпион мира. Кроме тхэквондо освоил и другие боевые искусства: муай-тай, джиу-джитсу, борьба. Двукратный чемпион мира по ММА (смешанные единоборства). Тесно общается с командой профессионального бойца UFC Конора Макгрегора.
Благодаря идеальной бойцовской технике неоднократно снимался в рекламах и клипах.
Сейчас сам уже не выступает, работает тренером для профессиональных спортсменов.
Отношения: Самые серьезные отношения длились 5 лет. Об этой девушке до сих пор вспоминает с улыбкой. Говорит, что она как никто другой его понимала и всегда поддерживала. Расстались по его инициативе. Артем говорит, что не умеет держать язык за зубами. Он очень вспыльчивый, и когда ему что-то не нравится или не подходит, всегда говорит это в лицо.
Влюбляясь, теряет голову.
Увлечения: Поездки на велосипеде по 100+ км, марафоны, спарринги.
После тяжелого дня не прочь зайти в бар выпить виски. Считает, что в умеренных дозах алкоголь не только помогает расслабиться, но и хорошо влияет на здоровье.
Алексей Трегубенко
Возраст: 31 год
Город: Киев
Семья: Вырос в обычной рабочей семье. Считает, что добился всего благодаря тому, что у него был идеальный пример для подражания ― отец.
Работа: 3,5 года назад вместе с другом основал собственную компанию, которая сдает водителям такси авто в аренду. Изначально у Алексея было всего две машины, а сейчас в его автопарке их уже 140. Но и это не предел. Вскоре Алексей планирует увеличить количество машин до 1000 и открыть филиалы компании в других городах Украины.
Отношения: Жил с девушкой 7 лет. Тогда был в поиске себя и много раз пытался открыть собственное дело. Все заработанные сбережения вкладывал в развитие бизнеса, который каждый раз заканчивался неудачей. На безуспешные попытки негативно реагировали не только родители Алексея, но и девушка. Отсутствие поддержки и нежелание иметь детей заставило его задуматься о перспективах таких отношений и прекратить их.
Сейчас ищет исключительно серьезные отношения. Те, которые обязательно приведут к созданию семьи и детям.
Увлечения: Спорт. Несколько лет назад при росте 176 см Алексей весил всего 60 кг. Бросив пить, курить, он всерьез занялся спортом и набрал мышечный каркас. Кроме тренажерного зала любит активные виды спорта и интересные свидания.
Дмитрий Задворский
Возраст: 40 лет
Город: Киев
Семья: Родился и вырос в бедной семье, в городе Лубны Полтавской области. Родители развелись. Дмитрий купил квартиры родителям, сестре, бывшей жене. Всем им продолжает помогать финансово.
Работа: Дмитрий — успешный бизнесмен. Занимается оформлением разрешительной документации для фармацевтического бизнеса и клиник, помимо этого владеет флористическим бизнесом. Считает себя финансово очень успешным: "Даже если сегодня я перестану работать, мне и моим близким до конца дней хватит моих накоплений", — отмечает Дмитрий.
Отношения: Был женат на своей одногруппнице. Прожили в браке 15 лет, развелись 4 года назад, потому что часто ссорились, накопились обиды, и жена не захотела обращаться к психологу. Есть 20-летняя дочь.
Увлечения: Яхтинг – есть права на управление, раз в год ходит с друзьями в море. Волейбол, кайтсерфинг. Пишет и исполняет песни. Пишет картины. Занимается йогой, бегает, танцует латиноамериканские танцы.
Андрей Кушков
Возраст: 26 лет
Область: Полтавская
Работа: Организовывает туры в разные страны, благодаря чему сам и путешествует. В недавнем прошлом ― тренер по соблазнению, лайфстайлу. Сейчас проводит индивидуальные онлайн-встречи с мужчинами, которым помогает изменить жизнь за 21 день. Также проводит консультации о построении длительных отношений с девушками.
Отношения: Мастер по соблазнению девушек. В его коллекции ― 300―400 соблазненных из разных стран. После просмотра поставил себе цель соблазнить 100 девушек, но увлекся и превзошел эту цифру. После чего стал тренером по соблазнению в Киевской школе пикапа.
Длительные отношения были дважды. С первой любовью он встречался год (это было еще до марафона по соблазнению). Потом он с удивлением для себя открыл, что красив и нравится девушкам. Поэтому решил, что больше не будет останавливаться на ком-то одном. Но все-таки влюбился в одну из соблазненных, встречался с ней продолжительное время, пока им не пришлось разъехаться по разным странам.
Увлечения: В прошлом – мастер спорта по дзюдо. Путешественник ― посетил более 20 стран. Сейчас пишет и исполняет рэп, играет на маленьком барабане. Любит активные водные виды спорта — серфинг, вейк.
Илья Рыбальченко
Возраст: 33 года
Город: Киев
Семья: Илья из бедной семьи. Есть старшая сестра. Отец ― ветеран войны, есть инвалидность.
Работа: Бизнесмен. Началось все 8 лет назад, когда было популярно открывать экспресс-парикмахерские. Тогда Илья взял 30 000 гривен (все деньги, что у него были) и открыл маленькую парикмахерскую на Троещине. Спустя пару месяцев вложенные деньги окупились, а кабинка для экспресс-стрижки превратилась в настоящий салон красоты с неплохим доходом.
Со временем продал парикмахерскую и начал делать бизнес под ключ. Сейчас он также совладелец большой автомойки.
Отношения: Был женат. Говорит, что по-настоящему влюблялся только один раз. Поэтому только раз признавался в любви осознанно.
Встречался с девушкой с 8-летним сыном. Они очень сдружились и даже сейчас, спустя 7 лет, продолжают общаться. Илья воспитал парня, как родного сына, и продолжает это делать. Он привил ему любовь к спорту, отбил желание курить и пить алкоголь. Очень этим гордится. Шутя говорит, что сын у него все-таки есть.
Увлечения: Спорт, в частности, тяжелая атлетика. Много лет ходит в тренажерный зал. В период карантина, когда спортзалы были закрыты, смастерил себе штангу весом 25 кг и каждый день поднимался с ней по ступенькам своего дома, по 70―80 этажей.
Игорь Бабко
Возраст: 23 года
Город: Киев
Семья: Мама с папой ― медики. Игорь ― средний сын. Есть старшая сестра, с которой у него очень доверительные отношения.
Работа: Владелец аутсорсингового агентства, занимается разработкой веб-сайтов. Его самый крупный клиент ― компания "Nestle".
Когда Игорю было 18 лет, занимался экспортом грецких орехов из Украины в Чехию, в дальнейшем ― из Грузии в Чехию. Но из-за того, что такой бизнес требовал больших взяток чиновникам, отказался от него. Тогда и пришло понимание, что надо развивать онлайн-бизнес, дабы не привязываться территориально к одному месту.
Отношения: Дважды были серьезные отношения. Первые ― подростковая любовь. Продлились около года, но, когда переехал жить в Чехию, понял, что отношения на расстоянии – это слишком тяжело. Расстался с любимой, сейчас ни капельки об это не жалеет, но считает, что ее образ безупречно вписывается в его типаж идеальной девушки.
Вторые отношения продлились 3,5 года. Эта девушка точно не соответствовала его идеалу, но с ней было интересно. Через три месяца после знакомства они съехались и стали жить вместе, любили совместно готовить. Но спустя время Игорь стал все больше замечать, что у них разные взгляды на жизнь: он мобилен, легок на подъем, а она была привязана к одному месту, для нее было важно окончить университет, найти стабильную работу, медленно, но уверенно двигаться по жизни.
Сейчас он открыт к новым знакомствам. Для него главное, чтоб у девушки было свое дело, и она не зависела от мужчины ни в финансовом плане, ни в эмоциональном.
Увлечения: Занимается в тренажерном зале. Обожает серфинг. Хотел бы в ближайшем будущем переехать жить к океану, чтобы подтянуть свои навыки в этом виде спорта. Сейчас для этого рассматривает Испанию.
Павел Ковчег
Возраст: 32 года
Город: Киев
Семья: Мама ― помощник бухгалтера, папа ― инженер. Родителей Павел перевез в дом в Ирпень, чтобы они в старости жили комфортно. Периодически помогает им.
Работа: Павел работает на радиостанции "Европа Плюс", ведет авторскую программу о бизнесе. Также является начальником коммерческого отдела этой радиостанции.
"Скажи, сколько у тебя денег, и я скажу, чего ты добился в жизни!" ― уверен Павел. С юношества привык рассчитывать только на себя и свои деньги.
Зарабатывать начал с 14―15 лет, раздавал листовки, чтобы иметь свои карманные деньги. В 16 лет попал на первое Евровидение в Украине, где работал вторым режиссером на съемочной площадке. На заработанные деньги вместо телефона для себя купил маме телефон, посуду для дома и утюг. Уже в 16-летнем возрасте пришло осознание, что, если хочешь достичь высот, нужно крутиться в таких же кругах. Поэтому работает в шоу-бизнесе, чтоб общаться с топ-менеджерами, бизнесменами и успешными людьми, от которых он будет напитываться энергией денег и развиваться.
Проводит ивенты для взрослых и детей. Несколько раз организовывал авторские мастер-классы по харизме и успеху.
Отношения: Дважды был женат. Первые серьезные отношения начал в 16-летнем возрасте, а в 20 лет сделал девушке предложение, встав на колено с кольцом. Прожили в браке 5 лет. Решили расстаться, чтобы не терзать друг друга.
Со второй женой познакомился романтично ― увидел ее в окне дома напротив, после чего решил строить отношения. Любил удивлять ― специально для нее записал песню и снял клип. Причиной расставания с двумя женами считает факт, что они не дотягивали до его стремительного роста.
Увлечения: Спорт. Много времени уделяет общению с разными успешными людьми ― это бизнес-встречи, где он черпает для себя мотивацию.
Назар Дзивульский
Возраст: 30 лет
Город: Тернополь
Семья: Отец Назара был предпринимателем, умер несколько лет назад. С мамой и сестрой Назар часто проводит время и ради них вернулся в Тернополь.
Работа: До первого брака у Назара был бизнес — сеть магазинов оптово-розничной торговли, свой бизнес-журнал и тренажерный зал в Тернополе. Отучился на моушен-дизайнера и развивается в этом направлении.
Отношения: От первых серьезных отношений у Назара есть 6-летний сын Платон. О беременности девушки он узнал уже после расставания с ней.
На бывшей жене Назар женился спустя три месяца после знакомства. На почве ее патологической ревности они развелись. Вскоре выяснилось, что девушка недобросовестная и славится плохой репутацией в интернете.
Увлечения: Армспорт. Занимал призовые места.
Андрей Рыбак
Возраст: 29 лет
Город: Житомир
Семья: С самого детства Андрей видел ссоры родителей. Папа любил выпить, доходило до того, что бил маму. Спустя время мать познакомилась на работе с другим мужчиной, к которому ушла.
Об отце Андрей говорит: "Отец – это пример того, как нельзя поступать. Что нельзя делать для своей женщины и семьи". До сих пор в глубине души он обижен на папу.
Работа: Ведущий на корпоративах, радиоведущий вечерней программы "Пора домой-шоу". Уже 11 лет пишет скетчи, сценарии для различных юмористических ТВ-проектов ("Лига смеха" и др). Является резидентом "Камеди клаб".
Отношения: У Андрея было несколько серьезных отношений. После того, как первая девушка его бросила, он узнал о ее изменах. Тогда сильно разуверился в женском поле и решил, что будет цинично относиться ко всем его представительницам. Встречался с разными девушками, в основном из юмористической тусовки. Однако надеется все еще встретить свою настоящую любовь.
Увлечения: Спорт.
Александр Эллерт
Возраст: 33 года
Город: Киев
Семья. Александра воспитывала мать, которая работала учителем.
Работа: Автор шуток в "Студия Квартал-95", ведущий различных корпоративных мероприятий.
Отношения: В студенческие годы Александр познакомился со своей первой женой. В браке родилась дочь Эля. Однако спустя 2 года семья распалась. У супругов были разные взгляды на жизнь.
Сейчас дочери 12 лет. Она часто остается с отцом, и они вместе путешествуют.
Спустя 7 лет после первого брака Александр женился во второй раз на девушке из общей компании. Возлюбленная ему сама сделала предложение. Однако прожили они недолго, так как поняли, что дружить у них получалось лучше, чем строить семью.
Увлечения: Черпает вдохновение от всего вокруг и не имеет одного конкретного хобби.
Владимир Оксамытный
Возраст: 29 лет
Город: Киев
Семья: Прекрасные отношения с родителями, старшим братом и племянниками.
Работа: Фотограф. В Виннице открыл фотостудию на 100 кв. м, которая далась ему "потом и кровью". Много трудился для ее приобретения, многое по ремонту делал своими руками. Два года назад переехал в Киев, где также создает фотостудию. Много съемок в Италии, Испании. Снимал В. Ломаченко, А. Усика. Гордится подводной съемкой младенцев.
Отношения: В школьные годы был сильно и безответно влюблен, о чем глубоко пожалел впоследствии. Со временем решил, что для того, чтобы прекрасно проводить время, необязательно встречаться с кем-либо. Поэтому отношения если и были, то месяц-два. В данный момент Владимир считает, что желание создать семью уже подкралось. Не видит рядом с собой бизнес-леди, но верит в химию с девушкой творческой.
Увлечения: Путешествия. Любит как тусить в ночных клубах, так и отдыхать с палатками. Увлекается съемками красивых ландшафтов с квадрокоптера. Верит в астрологические и нумерологические прогнозы, прислушивается к ним.
Сергей Кириенко
Возраст: 29 лет
Город: Харьков
Семья: Когда Сергею было 12 лет, мама умерла от сердечного приступа. Опеку над ним и его младшим братом взяли отец, бабушка и мамины сестры. Спустя пару лет у отца появилась другая женщина, которая родила троих сыновей. Сергей болезненно воспринимал всю ситуацию, ревновал отца к новой семье, но со временем принял и понял. Много внимания, воспитания получил от бабушки и теть, которые всячески помогали подросткам пережить смерть мамы. Сейчас Сергей в хороших отношениях со всеми братьями.
Работа: Сергей развивается в IT-сфере, занимается СЕО-продвижением. У него есть команда людей, которые работают на него (10 человек, а также под проекты привлекает фрилансеров для реализации заказов). Заработал себе на классную квартиру в новостройке в элитном районе Харькова.
Отношения: Дважды были серьезные отношения. Первые ― в 25 лет, они с девушкой были из одной компании. Буквально сразу съехались, начали жить вместе. Разногласия начались где-то на 3-м году отношений, когда взгляды на все мелочи вдруг стали расходиться.
Вторые серьёзные отношения у Сергея были коллегой, но спустя год они себя исчерпали.
Увлечения: Ходит в спортзал, чтоб держать себя в форме. В своем инстаграме делает челленджи, которые будут мотивировать людей на занятия спортом. Для Сергея ведение страницы в инстаграме – бизнес. Также любит читать книги.
Евгений Ковтуненко
Возраст: 36 лет
Город: Киев
Семья: Дружная семья, собираются на разные семейные праздники. Помогает материально родителям.
Работа: Владелец юридической компании, которая входит в топ 50 лучших юридических компаний Украины. Совладелец ресторана в Киеве, а также бренд-шеф своего заведения.
Отношения: Познакомился с девушкой в Одессе в ночном клубе. Влюбился в нее и перевез в Киев в свою новую квартиру. Совместно развивали бизнес ― ресторан. Спустя 6 лет отношений готовился сделать ей предложение. Но так и не поженились. Расстались, потому что все рабочие моменты, связанные с рестораном, переносились на личные отношения.
Увлечения: Путешествия по миру. Кайфует от яхтинга, ходит по морям, океанам со своей командой моряков. Обожает быть у руля в качестве капитана. Любит готовить и устраивать у себя дома гастровечеринки для друзей.