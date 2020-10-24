Холостячка 2020: список участников, кто получил бутоньерку

Холостячка 2020 - участники и биографии / СТБ

Первый выпуск шоу Холостячка 2020 вышел 23 октября в 19-00. Это было знакомство Ксении Мишиной с участниками шоу, и их официальное представление.

Мужчины специально готовились, чтобы впечатлить Холостячка в 1 сезоне шоу, но некоторые неприятно удивили Ксению, и покинули шоу в первом выпуске.

Главной героиней первого сезона Холостячка 2020 стала актриса Ксения Мишина, которая за работой и заботой о сыне и работе не поспевает за личной жизнью.

Рассказываем, какие мужчины прошли кастинг на шоу и будут добиваться любви Мишиной.

В первом выпуске шоу перед Ксенией встал сложный выбор: из 16 участников ей нужно было выбрать 11 мужчин, а времени было не так много. С кем-то ей удалось пообщаться, с другими – все ограничилось знакомством, но девушке хватило информации для принятия решения.

Холостячка 1 сезон - полный список участников проекта

Андрей Рыбак

Сергей Кириенко

Евгений Ковтуненко

Игорь Бабко

Константин Скрипачук

Андрей Шатырко

Алексей Тригубенко

Илья Рыбальченко

Владимир Оксамытный

Артем Шепель

Назар Дзивульский

Александр Эллерт

Дмитрий Адамов

Холостячка 2020: участники Дмитрий Адамов / СТБ

Возраст: 28 лет

Город: Бангкок (столица Таиланда)

Семья: Родился и вырос в Мариуполе, в среднестатистической семье.

Работа: В Украине работал в крупной строительной компании. Получил третье высшее образование и планировал стать судебным экспертом по строительству. Но, начитавшись книг про self-motivation, бросил престижную работу и пошел фотографом в фотостудию на зарплату 3500. Спустя год стал директором этой фотостудии. После расставания с девушкой поехал залечивать душевные раны в Бангкок. Там случайно стал преподавателем английского в государственной школе.Также стал подрабатывать моделью, а по выходным целенаправленно заниматься фотографией.

Отношения: 4 года назад закончились серьезные отношения, которые продлились полтора года совместной жизни. Девушка не проявляла заботы и интереса к Дмитрию. А последней каплей стало то, что возлюбленная не поинтересовалась, как он себя чувствует, когда слег с температурой. После расставания Дима тяжело переживал и отправился в ретрит к тайским монахам, три недели залечивая рану молитвами и медитациями в храме.

Увлечения: Чтение (в Киеве организовал клуб One week — one book). 16 лет занимался танцами. ЗОЖ — зал, йога и пр. Не употребляет алкоголя.

Константин Скрипачук

Холостячка 2020: участники Константин Скрипачук / СТБ

Возраст: 40 лет

Город: Киев

Семья: У Константина нет братьев и сестер. Отец с детства учил его ценить и уважать женщин. Благодаря этому Константин всегда знал, что мужчина должен быть не только защитником семьи, но и хозяином в доме.

Работа: Профессиональный фотограф. Есть своя фотостудия. Снимает спортивные мероприятия, портреты. Занимается предметной съемкой и съемкой интерьеров. Делал репортажи для миссий ОБСЕ и ЕС в Украине. Постоянный участник международных выставок. Одна из первых фотографий, которую Константин сделал в киевском зоопарке, выиграла международный конкурс и сейчас представляется на выставках в Париже. После того, как снятая им во время забега пожилая пара сказала, что это лучшее фото в их жизни, понял, что это его вдохновляет. Говорит, что главное в его работе ― передавать теплые эмоции.

Отношения: Трижды был в серьезных отношениях. Дважды женат. С первой женой встречались со школы. Жили вместе 11 лет, но расстались из-за того, что отношения никак не развивались. Девушка не хотела детей, а для Константина обзавестись настоящей, полной семьей ― главная цель в жизни.

Со второй женой были вместе 7 лет. Эти отношения закончились по той же причине, что и первые. После длительных разговоров о том, что пора завести ребенка, мужчина понял, что девушке это не нужно.

Последние серьезные отношения закончились 5 месяцев назад. 3 года встречался с девушкой, которая работает на ТВ.

Увлечения: Спорт. До армии профессионально занимался баскетболом. Играл за "Будівельник-2". Сейчас всерьез занялся триатлоном. Мечтает принять участие в соревнованиях "Ironman". Увлекается рыбалкой.

Андрей Шатырко

Холостячка 2020: участники Андрей Шатырко / СТБ

Возраст: 28 лет

Город: Киев

Семья: Андрей рос в семье военных, где была серьезная дисциплина. Ему нельзя было долго гулять с друзьями и экспериментировать с внешностью. Возможно, поэтому сейчас Андрей отпустил длинные кудри, которые недавно высветлил. Вспоминает, что в семье никогда не хватало денег на то, чего ему хотелось. Это стало толчком, чтобы в будущем хорошо зарабатывать. Сейчас ездит на Porsche 911 ― детская мечта, которую воплотил в жизнь.

Работа: Предприниматель. Продвигает людей и их творчество в Instagram, TikTok и других соцсетях. Также связан с телеканалом 1+1, несколько лет работает ведущим бэкстейджа в проектах Танцы со звездами и Голос страны.

Отношения: Серьезными называет те отношения, которые длятся дольше 9 месяцев. Когда влюбляется, Андрею сносит крышу. В его жизни было двое серьезных отношений. Оба раза делал девушками предложение.

Увлечения: Андрей ― блогер и активно продвигает себя. В Instagram ― больше 600 тыс. подписчиков. Но главное увлечение ― музыка. Записал 14 песен. Некоторые довольно популярны в Itunes. Есть профессионально снятые клипы на YouTube, которые также собирают немало просмотров.

Артем Шепель

Холостячка 2020: участники - Артем Шепель / СТБ

Возраст: 29 лет

Город: Запорожье

Семья: Мама – медик, папа всю жизнь в боксе. Когда Артему было 3 года, отец учил его шпагату, заставлял отжиматься и приседать. Тогда же он самостоятельно взбирался на невысокие горы на Хортице.

Сейчас у него теплые отношения с мамой и папой. Считает, что семья ― святое.

Работа: Профессиональный спортсмен. Родители отвели Артема на секцию по тхэквондо в 5 лет. С тех пор не пропускал ни одной тренировки. Мастер спорта, многократный чемпион мира. Кроме тхэквондо освоил и другие боевые искусства: муай-тай, джиу-джитсу, борьба. Двукратный чемпион мира по ММА (смешанные единоборства). Тесно общается с командой профессионального бойца UFC Конора Макгрегора.

Благодаря идеальной бойцовской технике неоднократно снимался в рекламах и клипах.

Сейчас сам уже не выступает, работает тренером для профессиональных спортсменов.

Отношения: Самые серьезные отношения длились 5 лет. Об этой девушке до сих пор вспоминает с улыбкой. Говорит, что она как никто другой его понимала и всегда поддерживала. Расстались по его инициативе. Артем говорит, что не умеет держать язык за зубами. Он очень вспыльчивый, и когда ему что-то не нравится или не подходит, всегда говорит это в лицо.

Влюбляясь, теряет голову.

Увлечения: Поездки на велосипеде по 100+ км, марафоны, спарринги.

После тяжелого дня не прочь зайти в бар выпить виски. Считает, что в умеренных дозах алкоголь не только помогает расслабиться, но и хорошо влияет на здоровье.

Алексей Трегубенко

Холостячка 2020: участники - Алексей Тригубенко / СТБ

Возраст: 31 год

Город: Киев

Семья: Вырос в обычной рабочей семье. Считает, что добился всего благодаря тому, что у него был идеальный пример для подражания ― отец.

Работа: 3,5 года назад вместе с другом основал собственную компанию, которая сдает водителям такси авто в аренду. Изначально у Алексея было всего две машины, а сейчас в его автопарке их уже 140. Но и это не предел. Вскоре Алексей планирует увеличить количество машин до 1000 и открыть филиалы компании в других городах Украины.

Отношения: Жил с девушкой 7 лет. Тогда был в поиске себя и много раз пытался открыть собственное дело. Все заработанные сбережения вкладывал в развитие бизнеса, который каждый раз заканчивался неудачей. На безуспешные попытки негативно реагировали не только родители Алексея, но и девушка. Отсутствие поддержки и нежелание иметь детей заставило его задуматься о перспективах таких отношений и прекратить их.

Сейчас ищет исключительно серьезные отношения. Те, которые обязательно приведут к созданию семьи и детям.

Увлечения: Спорт. Несколько лет назад при росте 176 см Алексей весил всего 60 кг. Бросив пить, курить, он всерьез занялся спортом и набрал мышечный каркас. Кроме тренажерного зала любит активные виды спорта и интересные свидания.

Дмитрий Задворский

Холостячка 2020: участники - Дмитрий Задворский / СТБ

Возраст: 40 лет

Город: Киев

Семья: Родился и вырос в бедной семье, в городе Лубны Полтавской области. Родители развелись. Дмитрий купил квартиры родителям, сестре, бывшей жене. Всем им продолжает помогать финансово.

Работа: Дмитрий — успешный бизнесмен. Занимается оформлением разрешительной документации для фармацевтического бизнеса и клиник, помимо этого владеет флористическим бизнесом. Считает себя финансово очень успешным: "Даже если сегодня я перестану работать, мне и моим близким до конца дней хватит моих накоплений", — отмечает Дмитрий.

Отношения: Был женат на своей одногруппнице. Прожили в браке 15 лет, развелись 4 года назад, потому что часто ссорились, накопились обиды, и жена не захотела обращаться к психологу. Есть 20-летняя дочь.

Увлечения: Яхтинг – есть права на управление, раз в год ходит с друзьями в море. Волейбол, кайтсерфинг. Пишет и исполняет песни. Пишет картины. Занимается йогой, бегает, танцует латиноамериканские танцы.

Андрей Кушков

Холостячка 2020: участники - Андрей Кушков / СТБ

Возраст: 26 лет

Область: Полтавская

Работа: Организовывает туры в разные страны, благодаря чему сам и путешествует. В недавнем прошлом ― тренер по соблазнению, лайфстайлу. Сейчас проводит индивидуальные онлайн-встречи с мужчинами, которым помогает изменить жизнь за 21 день. Также проводит консультации о построении длительных отношений с девушками.

Отношения: Мастер по соблазнению девушек. В его коллекции ― 300―400 соблазненных из разных стран. После просмотра поставил себе цель соблазнить 100 девушек, но увлекся и превзошел эту цифру. После чего стал тренером по соблазнению в Киевской школе пикапа.

Длительные отношения были дважды. С первой любовью он встречался год (это было еще до марафона по соблазнению). Потом он с удивлением для себя открыл, что красив и нравится девушкам. Поэтому решил, что больше не будет останавливаться на ком-то одном. Но все-таки влюбился в одну из соблазненных, встречался с ней продолжительное время, пока им не пришлось разъехаться по разным странам.

Увлечения: В прошлом – мастер спорта по дзюдо. Путешественник ― посетил более 20 стран. Сейчас пишет и исполняет рэп, играет на маленьком барабане. Любит активные водные виды спорта — серфинг, вейк.

Илья Рыбальченко

Холостячка 2020: участники - Илья Рыбальченко / СТБ

Возраст: 33 года

Город: Киев

Семья: Илья из бедной семьи. Есть старшая сестра. Отец ― ветеран войны, есть инвалидность.

Работа: Бизнесмен. Началось все 8 лет назад, когда было популярно открывать экспресс-парикмахерские. Тогда Илья взял 30 000 гривен (все деньги, что у него были) и открыл маленькую парикмахерскую на Троещине. Спустя пару месяцев вложенные деньги окупились, а кабинка для экспресс-стрижки превратилась в настоящий салон красоты с неплохим доходом.

Со временем продал парикмахерскую и начал делать бизнес под ключ. Сейчас он также совладелец большой автомойки.

Отношения: Был женат. Говорит, что по-настоящему влюблялся только один раз. Поэтому только раз признавался в любви осознанно.

Встречался с девушкой с 8-летним сыном. Они очень сдружились и даже сейчас, спустя 7 лет, продолжают общаться. Илья воспитал парня, как родного сына, и продолжает это делать. Он привил ему любовь к спорту, отбил желание курить и пить алкоголь. Очень этим гордится. Шутя говорит, что сын у него все-таки есть.

Увлечения: Спорт, в частности, тяжелая атлетика. Много лет ходит в тренажерный зал. В период карантина, когда спортзалы были закрыты, смастерил себе штангу весом 25 кг и каждый день поднимался с ней по ступенькам своего дома, по 70―80 этажей.

Игорь Бабко

Холостячка 2020: участники - Игорь Бабко / СТБ

Возраст: 23 года

Город: Киев

Семья: Мама с папой ― медики. Игорь ― средний сын. Есть старшая сестра, с которой у него очень доверительные отношения.

Работа: Владелец аутсорсингового агентства, занимается разработкой веб-сайтов. Его самый крупный клиент ― компания "Nestle".

Когда Игорю было 18 лет, занимался экспортом грецких орехов из Украины в Чехию, в дальнейшем ― из Грузии в Чехию. Но из-за того, что такой бизнес требовал больших взяток чиновникам, отказался от него. Тогда и пришло понимание, что надо развивать онлайн-бизнес, дабы не привязываться территориально к одному месту.

Отношения: Дважды были серьезные отношения. Первые ― подростковая любовь. Продлились около года, но, когда переехал жить в Чехию, понял, что отношения на расстоянии – это слишком тяжело. Расстался с любимой, сейчас ни капельки об это не жалеет, но считает, что ее образ безупречно вписывается в его типаж идеальной девушки.

Вторые отношения продлились 3,5 года. Эта девушка точно не соответствовала его идеалу, но с ней было интересно. Через три месяца после знакомства они съехались и стали жить вместе, любили совместно готовить. Но спустя время Игорь стал все больше замечать, что у них разные взгляды на жизнь: он мобилен, легок на подъем, а она была привязана к одному месту, для нее было важно окончить университет, найти стабильную работу, медленно, но уверенно двигаться по жизни.

Сейчас он открыт к новым знакомствам. Для него главное, чтоб у девушки было свое дело, и она не зависела от мужчины ни в финансовом плане, ни в эмоциональном.

Увлечения: Занимается в тренажерном зале. Обожает серфинг. Хотел бы в ближайшем будущем переехать жить к океану, чтобы подтянуть свои навыки в этом виде спорта. Сейчас для этого рассматривает Испанию.

Павел Ковчег

Холостячка 2020: участники - Павел Ковчег / СТБ

Возраст: 32 года

Город: Киев

Семья: Мама ― помощник бухгалтера, папа ― инженер. Родителей Павел перевез в дом в Ирпень, чтобы они в старости жили комфортно. Периодически помогает им.

Работа: Павел работает на радиостанции "Европа Плюс", ведет авторскую программу о бизнесе. Также является начальником коммерческого отдела этой радиостанции.

"Скажи, сколько у тебя денег, и я скажу, чего ты добился в жизни!" ― уверен Павел. С юношества привык рассчитывать только на себя и свои деньги.

Зарабатывать начал с 14―15 лет, раздавал листовки, чтобы иметь свои карманные деньги. В 16 лет попал на первое Евровидение в Украине, где работал вторым режиссером на съемочной площадке. На заработанные деньги вместо телефона для себя купил маме телефон, посуду для дома и утюг. Уже в 16-летнем возрасте пришло осознание, что, если хочешь достичь высот, нужно крутиться в таких же кругах. Поэтому работает в шоу-бизнесе, чтоб общаться с топ-менеджерами, бизнесменами и успешными людьми, от которых он будет напитываться энергией денег и развиваться.

Проводит ивенты для взрослых и детей. Несколько раз организовывал авторские мастер-классы по харизме и успеху.

Отношения: Дважды был женат. Первые серьезные отношения начал в 16-летнем возрасте, а в 20 лет сделал девушке предложение, встав на колено с кольцом. Прожили в браке 5 лет. Решили расстаться, чтобы не терзать друг друга.

Со второй женой познакомился романтично ― увидел ее в окне дома напротив, после чего решил строить отношения. Любил удивлять ― специально для нее записал песню и снял клип. Причиной расставания с двумя женами считает факт, что они не дотягивали до его стремительного роста.

Увлечения: Спорт. Много времени уделяет общению с разными успешными людьми ― это бизнес-встречи, где он черпает для себя мотивацию.

Назар Дзивульский

Холостячка 2020: участники - Назар Дзивульский / СТБ

Возраст: 30 лет

Город: Тернополь

Семья: Отец Назара был предпринимателем, умер несколько лет назад. С мамой и сестрой Назар часто проводит время и ради них вернулся в Тернополь.

Работа: До первого брака у Назара был бизнес — сеть магазинов оптово-розничной торговли, свой бизнес-журнал и тренажерный зал в Тернополе. Отучился на моушен-дизайнера и развивается в этом направлении.

Отношения: От первых серьезных отношений у Назара есть 6-летний сын Платон. О беременности девушки он узнал уже после расставания с ней.

На бывшей жене Назар женился спустя три месяца после знакомства. На почве ее патологической ревности они развелись. Вскоре выяснилось, что девушка недобросовестная и славится плохой репутацией в интернете.

Увлечения: Армспорт. Занимал призовые места.

Андрей Рыбак

Холостячка 2020: участники - Андрей Рыбак / СТБ

Возраст: 29 лет

Город: Житомир

Семья: С самого детства Андрей видел ссоры родителей. Папа любил выпить, доходило до того, что бил маму. Спустя время мать познакомилась на работе с другим мужчиной, к которому ушла.

Об отце Андрей говорит: "Отец – это пример того, как нельзя поступать. Что нельзя делать для своей женщины и семьи". До сих пор в глубине души он обижен на папу.

Работа: Ведущий на корпоративах, радиоведущий вечерней программы "Пора домой-шоу". Уже 11 лет пишет скетчи, сценарии для различных юмористических ТВ-проектов ("Лига смеха" и др). Является резидентом "Камеди клаб".

Отношения: У Андрея было несколько серьезных отношений. После того, как первая девушка его бросила, он узнал о ее изменах. Тогда сильно разуверился в женском поле и решил, что будет цинично относиться ко всем его представительницам. Встречался с разными девушками, в основном из юмористической тусовки. Однако надеется все еще встретить свою настоящую любовь.

Увлечения: Спорт.

Александр Эллерт

Холостячка 2020: участники - Александр Эллерт / СТБ

Возраст: 33 года

Город: Киев

Семья. Александра воспитывала мать, которая работала учителем.

Работа: Автор шуток в "Студия Квартал-95", ведущий различных корпоративных мероприятий.

Отношения: В студенческие годы Александр познакомился со своей первой женой. В браке родилась дочь Эля. Однако спустя 2 года семья распалась. У супругов были разные взгляды на жизнь.

Сейчас дочери 12 лет. Она часто остается с отцом, и они вместе путешествуют.

Спустя 7 лет после первого брака Александр женился во второй раз на девушке из общей компании. Возлюбленная ему сама сделала предложение. Однако прожили они недолго, так как поняли, что дружить у них получалось лучше, чем строить семью.

Увлечения: Черпает вдохновение от всего вокруг и не имеет одного конкретного хобби.

Владимир Оксамытный

Холостячка 2020: участники - Владимир Оксамытный / СТБ

Возраст: 29 лет

Город: Киев

Семья: Прекрасные отношения с родителями, старшим братом и племянниками.

Работа: Фотограф. В Виннице открыл фотостудию на 100 кв. м, которая далась ему "потом и кровью". Много трудился для ее приобретения, многое по ремонту делал своими руками. Два года назад переехал в Киев, где также создает фотостудию. Много съемок в Италии, Испании. Снимал В. Ломаченко, А. Усика. Гордится подводной съемкой младенцев.

Отношения: В школьные годы был сильно и безответно влюблен, о чем глубоко пожалел впоследствии. Со временем решил, что для того, чтобы прекрасно проводить время, необязательно встречаться с кем-либо. Поэтому отношения если и были, то месяц-два. В данный момент Владимир считает, что желание создать семью уже подкралось. Не видит рядом с собой бизнес-леди, но верит в химию с девушкой творческой.

Увлечения: Путешествия. Любит как тусить в ночных клубах, так и отдыхать с палатками. Увлекается съемками красивых ландшафтов с квадрокоптера. Верит в астрологические и нумерологические прогнозы, прислушивается к ним.

Сергей Кириенко

Холостячка 2020: участники - Сергей Кириенко / СТБ

Возраст: 29 лет

Город: Харьков

Семья: Когда Сергею было 12 лет, мама умерла от сердечного приступа. Опеку над ним и его младшим братом взяли отец, бабушка и мамины сестры. Спустя пару лет у отца появилась другая женщина, которая родила троих сыновей. Сергей болезненно воспринимал всю ситуацию, ревновал отца к новой семье, но со временем принял и понял. Много внимания, воспитания получил от бабушки и теть, которые всячески помогали подросткам пережить смерть мамы. Сейчас Сергей в хороших отношениях со всеми братьями.

Работа: Сергей развивается в IT-сфере, занимается СЕО-продвижением. У него есть команда людей, которые работают на него (10 человек, а также под проекты привлекает фрилансеров для реализации заказов). Заработал себе на классную квартиру в новостройке в элитном районе Харькова.

Отношения: Дважды были серьезные отношения. Первые ― в 25 лет, они с девушкой были из одной компании. Буквально сразу съехались, начали жить вместе. Разногласия начались где-то на 3-м году отношений, когда взгляды на все мелочи вдруг стали расходиться.

Вторые серьёзные отношения у Сергея были коллегой, но спустя год они себя исчерпали.

Увлечения: Ходит в спортзал, чтоб держать себя в форме. В своем инстаграме делает челленджи, которые будут мотивировать людей на занятия спортом. Для Сергея ведение страницы в инстаграме – бизнес. Также любит читать книги.

Евгений Ковтуненко

Холостячка 2020: участники - Евгений Ковтуненко / СТБ

Возраст: 36 лет

Город: Киев

Семья: Дружная семья, собираются на разные семейные праздники. Помогает материально родителям.

Работа: Владелец юридической компании, которая входит в топ 50 лучших юридических компаний Украины. Совладелец ресторана в Киеве, а также бренд-шеф своего заведения.

Отношения: Познакомился с девушкой в Одессе в ночном клубе. Влюбился в нее и перевез в Киев в свою новую квартиру. Совместно развивали бизнес ― ресторан. Спустя 6 лет отношений готовился сделать ей предложение. Но так и не поженились. Расстались, потому что все рабочие моменты, связанные с рестораном, переносились на личные отношения.

Увлечения: Путешествия по миру. Кайфует от яхтинга, ходит по морям, океанам со своей командой моряков. Обожает быть у руля в качестве капитана. Любит готовить и устраивать у себя дома гастровечеринки для друзей.