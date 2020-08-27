Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями: опубликовано трогательное фото

У звездной пары родилась дочь, которую назвали Дейзи Дав.
Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум стали родителями. На свет появился их первый общий ребенок — девочку назвали Дэйзи Дав Блум.
Об этом сообщается в Instagram-аккаунте UNICEF, послами которого являются новоиспеченные родители.
Пара опубликовала черно-белое фото, на котором запечатлена крохотная ручка новорожденной.
"Мы окутаны любовью и изумлением от безопасного и здорового появления на свет нашей дочери. Но мы знаем, что нам повезло, ведь далеко не все сталкиваются с мирным опытом родов, как у нас. Сообщества во всем мире по-прежнему испытывают нехватку медицинских работников, и каждые одиннадцать секунд беременная женщина или новорожденный умирает, в основном из-за причин, которые можно предотвратить", - написали родители под опубликованным фото.
Пара призвала небезразличных людей жертвовать средства на поддержку молодых мам и новорожденных малышей по всему миру.
"С появлением COVID-19 жизнь многих новорожденных подвергается риску из-за отсутствия доступа к воде, мылу, вакцинам и лекарствам, предотвращающим болезни. Как родителям новорожденной, это разбивает нам сердце, поскольку мы сочувствуем борющимся родителям сейчас больше, чем когда-либо", - говорится в сообщении.
К слову, у Орландо Блума также есть 9-летний сын от бывшей жены Миранды Керр.
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Напомним, ранее американская супермодель и младшая сестра самой красивой модели в мире Джиджи Хадид показала обнаженную беременную фотосессию.