Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями: опубликовано трогательное фото

Кетти Перри родила девочку/ Фото instagram.com/KatyPerry

Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум стали родителями. На свет появился их первый общий ребенок — девочку назвали Дэйзи Дав Блум.

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте UNICEF, послами которого являются новоиспеченные родители.

Пара опубликовала черно-белое фото, на котором запечатлена крохотная ручка новорожденной.

"Мы окутаны любовью и изумлением от безопасного и здорового появления на свет нашей дочери. Но мы знаем, что нам повезло, ведь далеко не все сталкиваются с мирным опытом родов, как у нас. Сообщества во всем мире по-прежнему испытывают нехватку медицинских работников, и каждые одиннадцать секунд беременная женщина или новорожденный умирает, в основном из-за причин, которые можно предотвратить", - написали родители под опубликованным фото.

Пара призвала небезразличных людей жертвовать средства на поддержку молодых мам и новорожденных малышей по всему миру.

"С появлением COVID-19 жизнь многих новорожденных подвергается риску из-за отсутствия доступа к воде, мылу, вакцинам и лекарствам, предотвращающим болезни. Как родителям новорожденной, это разбивает нам сердце, поскольку мы сочувствуем борющимся родителям сейчас больше, чем когда-либо", - говорится в сообщении.

К слову, у Орландо Блума также есть 9-летний сын от бывшей жены Миранды Керр.

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Напомним, ранее американская супермодель и младшая сестра самой красивой модели в мире Джиджи Хадид показала обнаженную беременную фотосессию.