Конфликт Меган Маркл во дворце начался еще до свадьбы с принцем Гарри

Меган Маркл / Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл снова оказались в центре скандала после очередной публикации из предстоящей книги об их жизни.

О конфликте говорится в книге Омид Скоби и Кэролин Дюран "В поисках свободы: Гарри. Меган и создание современной королевской семьи", пишет издание People.

По их данным, еще в 2016 году у герцогини Сассекской было непонимание с представителями дворца. Меган Маркл носила украшение с инициалами, которые символизировали их с принцем Гарри имена. Тогда еще только распространялись слухи о романе пары, а фотографы подстерегали первые доказательства этой информации.

Королева поручала сотрудникам поговорит с Меган об этикете, а Меган потом звонила подруге и жаловалась, что ее ущемляют во дворце.

"Я не могу победить здесь. Они делают из меня виноватую, будто это похоже на то, что я поощряю фотографов. Я не знаю, что сказать. Только вчера в интернете писали, что я выгляжу несчастной на фотографиях, потому что я стараюсь просто игнорировать фотографа", – говорила Меган.

Книга может раскрыть новые скандальные подробности жизни Меган Маркл и принца Гарри, так как писалась она по материалам инсайдеров с дворца и среди друзей пары.

В продажу книга поступит 11 августа.

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