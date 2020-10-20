Крыс едят, как курятину: украинка раскрыла секреты вьетнамской кухни

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Украинская телеведущая Анна Олицкая во время посещения Въетнама получила работу-подставу отлавливать крыс и продавать их по 50 грн за штуку.

Помимо того, что девушку шокировало такое занятие, она еще и рассказала, что в местных ресторанах крыс спокойно готовят и едят.

У всегда устойчивой к трудностям девушки чуть ли не впервые за все командировки для шоу "У кого больше?", которое показывает Новый канал, случилась истерика.

"Это была третья работа-подстава, которую подготовила моя соперница по проекту Настя Кошман, – рассказывает Анна Олицкая. – Мне пришлось руками ловить грызунов. По 30 тысяч вьетнамских донгов за штуку. На наши деньги это около 50 гривен".Читайте такжеТелеведущая едва сбежала из наркопритона и от продажных копов

Как объяснили ведущей Нового канала, эти лесные крысы безопасны – они не являются переносчиками инфекций, и единственное, чем грозит их укус - небольшое кровотечение. Однако Анну Олицкую такие аргументы не успокоили.

"Мне объяснили, что грызунов надо ловить за голову. Так они не смогут меня атаковать, – говорит телеведущая. – Но я все равно не могла пересилить себя и коснуться их руками".

Во Вьетнаме грызуны не вызывают большого отвращения. В первую очередь их ловят, чтобы те не уничтожали кокосовые пальмы. Но больше всего Анну Олицкую поразило, то, что крыс жарят, а потом едят, как обычную курятину.