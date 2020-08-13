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"Может плохо кончиться": КВНщик и актер высказался об избиении белорусов Лукашенко

13 августа 2020, 11:55

Российский КВНщик, глава юмористического шоу Камеди клаб, актер Гарик Харламов решил вникнуть в политическую ситуацию Беларуси, и разнес по чем свет стоит Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

Россиянин Гарик Харламов объявил, что раньше Александр Лукашенко вызывал у него некую симпатию, ну а теперь он почти "в шоке" от избиения народа полицейскими.

Свое мнение Гарик Харламов высказал в Instagram, и опубликовал видео с Лукашенко.

"Что творится в Белоруссии ? Это же просто жесть. Стараюсь не лезть в политические истории, но это уже выходит за рамки просто заварушки. Я очень люблю Беларусь , у меня полно друзей оттуда , миллион раз был в Минске, Бресте и тд. И к Лукашенко у меня не было никогда особо никаких негативных мыслей. Всюду чистенько, красиво. Даже вызывал симпатию. Теперь я вижу , как "батька" лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями. Люди имеют право на протест, на отстаивание своей точки зрения! Нельзя за это его избивать и унижать. Хабаровск показал пример идеального мирного протеста. И надо отдать должное власти , которая адекватно реагирует на этот протест и не устраивает побоище. Это может очень плохо закончиться. Примеров масса. Не превращайтесь в зверей! Хочу выразить слова поддержки нашему братскому Белорусскому народу! Держитесь! Александр Григорьевич , остановите насилие!", - призвал он.

Напомним, что беларуский певец фронтмен Брутто, Ляпис Трубецкой, Ляпис 98 и Дрезден Сергей Михалок резко отреагировал на избиение белорусов Митингах после выборов.

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