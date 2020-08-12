Сергей Михалок резко отреагировал на протесты в Беларуси

Беларусский выдающийся музыкант и фронтмен групп Ляпис Трубетской, Ляпис 98, Брутто и Дрезден Сергей Михалок ответил на претензии своих поклонников из-за протестов в Беларуси.
Сергей Михалок опубликовал у себя в соцсетях песню Брутто Середні Віки в ответ на критику своих поклонников, которые требовали как-то отреагировать на протесты в Беларуси, которые проходят после выборов президента, на которых Александр Лукашенко набрал неожиданно более 80%.
"Середні віки", - написал музыкант и добавил теги со своими группами и Минском - #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #минск #minsk #киев #kyiv #артист #музыкант.
При этом Сергей Михалок заблокировал комментарии под своим постом, как бы намекая на ответ в своей песне.
Брутто Середні Віки - текст песни
Другий рік місто косить чума,
Не працюють навіть борделі й тюрма,
Скінчився хліб, скінчилась вода,
З культурного життя — лише хресна хода.
Ходимо, кличемо святих отців,
На зворотному шляху підбираємо мерців.
Папське ім'я втрачає силу і міць,
Відьми звільняються з робочих місць.
Сенс ворушити цю каламуть?
Що тут гадати? - Всі й так помруть.
Яка різниця, що скажуть зірки?
Середні віки... Такі Середні віки...
Приспів:
Середні віки... Середні віки...
Середні віки... Середні віки...
Середні віки... Такі Середні віки...
Середні віки... Середні віки...
Середні віки... Середні віки...
Середні віки... Такі Середні віки...
Єпископ приходить у єврейський квартал,
Говорить: "Хто з нас не гине за метал?"
Усіх нас нищить небесний терор,
Усіх нас винесуть в чорний коридор.
Світла немає. Відсутня мета.
Саме час починати свята".
І тоді лунає барабанний бій,
Підіймає з землі ремісників і повій,
Затягує нас у свою круговерть,
Тих, хто помер, не лякає смерть,
Не лякає жодна з її образ,
Боятись тут варто хіба що нас.
Приспів.
І ми одягаємо пір'я й хвости,
І змащуємо кров'ю натільні хрести,
І палимо на вулицях свого сатану,
І оголошуємо небесам війну.
Водимо процесії довкола вогнів.
Все, що в нас є – це народний гнів.
Клади на обличчя пудру й грим,
Ніколи не пізно померти молодим,
Ніколи не пізно змінити ім'я,
Про мене свідчитиме тінь моя,
Ніколи й нікому не кажи про це,
Смерть не пізнає нас у лице...
Приспів.
Напомним, что до этого Михалок показала видео с песни Родный край, под которой в фейсбук и инстаграм его начали критиковать за неинициативность. В ответ на критику, он показал другую песню.
Напомним, что народный артист Украины публично отказался от награды Лукашенко и написал ему открытое письмо.