Сергей Михалок резко отреагировал на протесты в Беларуси

Сергей Михалок / УНИАН

Сергей Михалок опубликовал у себя в соцсетях песню Брутто Середні Віки в ответ на критику своих поклонников, которые требовали как-то отреагировать на протесты в Беларуси, которые проходят после выборов президента, на которых Александр Лукашенко набрал неожиданно более 80%.

"Середні віки", - написал музыкант и добавил теги со своими группами и Минском - #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #минск #minsk #киев #kyiv #артист #музыкант.

При этом Сергей Михалок заблокировал комментарии под своим постом, как бы намекая на ответ в своей песне.

Брутто Середні Віки - текст песни

Другий рік місто косить чума,

Не працюють навіть борделі й тюрма,

Скінчився хліб, скінчилась вода,

З культурного життя — лише хресна хода.

Ходимо, кличемо святих отців,

На зворотному шляху підбираємо мерців.

Папське ім'я втрачає силу і міць,

Відьми звільняються з робочих місць.

Сенс ворушити цю каламуть?

Що тут гадати? - Всі й так помруть.

Яка різниця, що скажуть зірки?

Середні віки... Такі Середні віки...

Приспів:

Середні віки... Середні віки...

Середні віки... Середні віки...

Середні віки... Такі Середні віки...

Середні віки... Середні віки...

Середні віки... Середні віки...

Середні віки... Такі Середні віки...

Єпископ приходить у єврейський квартал,

Говорить: "Хто з нас не гине за метал?"

Усіх нас нищить небесний терор,

Усіх нас винесуть в чорний коридор.

Світла немає. Відсутня мета.

Саме час починати свята".

І тоді лунає барабанний бій,

Підіймає з землі ремісників і повій,

Затягує нас у свою круговерть,

Тих, хто помер, не лякає смерть,

Не лякає жодна з її образ,

Боятись тут варто хіба що нас.

Приспів.

І ми одягаємо пір'я й хвости,

І змащуємо кров'ю натільні хрести,

І палимо на вулицях свого сатану,

І оголошуємо небесам війну.

Водимо процесії довкола вогнів.

Все, що в нас є – це народний гнів.

Клади на обличчя пудру й грим,

Ніколи не пізно померти молодим,

Ніколи не пізно змінити ім'я,

Про мене свідчитиме тінь моя,

Ніколи й нікому не кажи про це,

Смерть не пізнає нас у лице...

Приспів.

Напомним, что до этого Михалок показала видео с песни Родный край, под которой в фейсбук и инстаграм его начали критиковать за неинициативность. В ответ на критику, он показал другую песню.

Напомним, что народный артист Украины публично отказался от награды Лукашенко и написал ему открытое письмо.