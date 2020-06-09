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Назвали, где побывал Ефремов перед самой аварией

9 июня 2020, 17:59

Российский актер Михаил Ефремов перед ДТП посетил бар в Москве.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / КиноПоиск

Актер Михаил Ефремов, перед тем, как врезаться в авто Сергея Захарова, посетил свой любимый паб.

Михаил Ефремов посетил закрытое заведение pub Ulysses, пишет издание LifeShot.

"Примерно за час до аварии на Садовом кольце Михаил Ефремов приехал в свой любимый pub Ulysses. Внутри судя по камерам он находился около получаса", - говорится в сообщении.

На сайте заведения четко указано, что сейчас из-за карантина они обслуживают клиентов на вынос, а также работает доставка.

"Но для друга паба, похоже, сделали исключение. Никаких пакетов с собой Ефремов не выносил.Судя по всему приехал в паб он уже навеселе", - добавили журналисты.Читайте такжеВ крови и моче Ефремова обнаружили наркотики - что его спасет от СИЗО

Подъезжая к пабу, Ефремов чуть не задавил четверых человек, когда парковался. Промахнувшись мимо парковочного места, он бросил авто и отправился в паб.

Напомним, что сейчас Михаил Ефремов на допросе в полиции. У него в крови и моче на 8 июня обнаружили алкоголь и наркотики.

В результате ДТП, который устроил Михаил Ефремов в Москве 8 июня умер водитель фуры Сергей Захаров.

На авто Михаила Ефремова выписано более 10 штрафов суммой около 40 тысяч рублей.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса
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