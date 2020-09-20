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Мика Ньютон рассказала о борьбе с раком и назвала первый симптом

20 сентября 2020, 09:00

Певица поделилась, что перенесла три операции.

Известная украинская певица боролась с раком яичника – Мика Ньютон рак
Мика Ньютон боролась с раком яичника / Скриншот

Украинская певица и актриса – 34-летняя Мика Ньютон (настоящее имя Оксана Грицай), поделилась, что в 33 года у нее диагностировали рак яичника, диагноз проверяли в четырех лабораториях.

Первый симптом – сдувался живот, потом было три операции, рассказала артистка в программе Світське життя, сообщает tsn.ua.

Также исполнительница призвала всех женщин проверять состояние своего здоровья.

"Я приехала в Украину показаться, что я здорова, все у меня нормально… Девушки в 33 года, мне тогда было 33, не болеют таким, этот рак более для взрослых людей", – сказала певица.

Артистка поделилась, что перенесла три операции – операция за операцией, то одна, потом вторая, потом еще одна.

"...Но мне действительно повезло, мой врач, она такая молодая, она заканчивала Гарвард, и она сказала: "Мы не будем тебя травить, потому что ты хочешь быть мамой". Пять лет нужно, первые три ты никогда не знаешь, вернется, не вернется (рак – Ред.)", – отметила собеседница.

Напомним, Мика Ньютон впервые вышла замуж в 32 года за американца Криса Сааведру – владельца актерского агентства, в котором она работала. После замужества певица жила в США.

Мика Ньютон Рак
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