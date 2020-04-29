Monatik высказался о шоу Голос країни 2020

Monatik / Пресс-служба

Дима Монатик не сдержал эмоций из-за окончания юбилейного сезона Голос Країни, и поделился своими впечатлениями и мыслями с поклонниками в соцсетях.

"...Увлекательное путешествие, имя которому Голос 10 завершилось. Искренне поздравляю Романа Сасанчина и его наставника Тину Кароль с победой! Это был потрясающий сезон, в котором мне посчастливилось работать с феноменальными талантами!!!", - сказал Дима Монатик.

Он поблагодарил съемочную команду Голоса, и лично всех своих участников из Команды Монатика.

"Я благодарен моей команде, каждому кто выбрал меня своим тренером, за Ваш труд,Читайте такжеГолос країни 2020 финал - Роман Сасанчин победил в 10 сезоне

вечно горящие глаза, вдохновение и эмоции, которые я вместе с Вами пережил! Вы Dream Team для меня! И я безумно хочу, чтобы у Вас в жизни все получилось и случилось. Все, о чем вы мечтали. Ведь побеждать нужно именно в ней! Уверен, все удастся! И мы с Вами еще не раз поработаем и встретимся на сценах!!! Спасибо Владимиру Завадюку и всей команде Голос країни, которая делает невозможные, казалось ранее, дела, пропитанные такими необходимыми эмоциями сегодня!", - объявил Монатик.

Команда Монатика / Голос

"Все, кто болел за нас и так искренне поддерживал командуMONATIK! Это бесценно и мы благодарны каждому из Вас от души! "всім хто чує голос наш! Якщо мрії сплять... Прокидатися час...", - добвил он.

Напомним, что в финале Голос країни, который прошел 26 апреля прошли 2 этапа - в одном зрители голосованием выбрали по одному участнику с команды каждого тренера для финала, а во втором определили победителя.

По результатам голосования победу получил Роман Сасанчин из команды Тины Кароль.