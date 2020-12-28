Надежда Мейхер идет на Голос страны 2021 - как прошел кастинг

Надежда Мейхер / Главред

Бывшая ВИА Гра Надежда Мейхер решила поучаствовать в прослушиваниях на участие в 11 сезон шоу Голос: Перезагрузка.

Певица появилась на одном из кастингов вместе с молодыми музыкантами - она загодя начала репетицию с учителем вокала, и даже постаралась и также попыталась повернуть кресла звездных тренеров – Олега Винника, Нади Дорофеевой, Монатика и Тины Кароль.

Но после этого певица подчеркнула, что за результат не переживает, ведь уверена, что шоу Голос страны для новых звезд, а не для тех, кто давно известен слушателям.Читайте такжеГолос: Перезагрузка – назвали имена всех тренеров музыкального шоу

Кстати, перед этим она участвовала в другом проекте 1+1 - Танцы со звездами, где заняла 3 место. А в сериале Великі Вуйки 2 она сыграла возлюбленную главного героя, которая переехала к нему из Киева.

Артистка не стала раскрывать журналистам, какую песню исполнит на отборе 11 сезона Голоса страны. Мейхер лишь отметила, что зрители услышат одну из ее любимых композиций. Зато ведущий проекта Юрий Горбунов предположил, что подруга споет оперное произведение.

"Я думаю, какие-то свои оперные дела, которые она в последнее время воплощает в жизнь. Мы в этом году с Надей так близко долго общаемся и в Вуйках и в Танцах, что я ожидал, что она будет в Голосе. Я желаю Наде успеха, она крутая", – поделился Юрий Горбунов - ее сериальный "возлюбленный".

Голос страны 2021 - что будет в 11 сезоне:

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