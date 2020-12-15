Муж Ольги Сумской идет на Голос страны на 1+1

Ольга Сумская / Главред

Вначале 2021 года стартует 11 сезон шоу Голос страны. Организаторы в этот раз решили изменить состав тренеров, а также не забыли как удивлять этих тренров.

Надя Дорофеева, Олег Винник, Тина Кароль и Дима Монатик будут вынуждены на слух определять своих коллег-знаменитостей. Конечно, этих артистов будет не много, подобная практика - традиция на шоу Голос во многих странах.

География участников Голоса страны традиционно разная - со всех уголков Украины и мира. В этот раз, на сцену выйдут даже заслуженные артисты Украины, в частности муж Ольги Сумской, актер Виталий Борисюк, пишет ТСН.Читайте такжеГолос країни 2021 - появились подробности нового сезона

Виталий Борисюк / instagram.com/olgasumska/

"Ну прекрасно, суперовий звук, супер музыканты, драйв, адреналинчик — все как в хорошем спектакле. Почему бы с голосом не прийти на Голос", - сказал он.

Кроме звезд украинской эстрады инкогнито, зрителей ждут новейшие диджитал-разработки, которые будут применяться для того, чтобы шоу было безопасным. Организаторы даже представят специального робота за кулисами, который будет помогать с дезинфекцией.

Ранее назвали имена всех тренеров 11 сезона Голоса страны.