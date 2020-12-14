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Голос: Перезагрузка – назвали имена всех тренеров музыкального шоу

14 декабря 2020, 19:50

На 1+1 стартовали съемки вокального шоу Голос. В 11 сезоне создатели приняли решение заменить тренеров - ими стали Надя Дорофеева, Монатик, Тина Кароль и Олег Винник.

Голос країни 2021
Голос країни 2021 - тренеры / 1+1

Новый сезон шоу Голос Країни уже готовится к премьере в 2021 году. Юрий Горбунов и Катя Осадчая снова стали телеведущими вокального проекта, а состав тренеров был кардинально изменен.

В тренерскую панель в этом сезоне вошли топовые украинские звезды: певица Тина Кароль, которая уже побеждала в шоу пять раз, дебютантка Надя Дорофеева, артист и продюсер Дима Монатик, а также любимец миллионов украинских слушателей Олег Винник. Они рассказали, кого на самом деле ищут в свои команды.

Олег Винник, который в 2020 году принимал участие на шоу Танці з зірками, впервые сядет в легендарное красное кресло в качестве тренера.

"Я хочу найти голоса, которые смогут затронуть струны души. С радостью поделюсь своими знаниями и опытом, который я получил в Европе, с моей командой для того, чтобы научить их развивать свой талант и дарить любовь слушателям, работая, как в последний раз.Читайте такжеГолос країни 11 сезон - перезагрузка и новые правила Я хочу показать стране исполнителей, которые голосом донесут от сердца к сердцу правдивые эмоции, самые искренние чувства, которые называются любовь", - говорит он.

Надя Дорофеева же сменила детский Голос на взрослый.

"Буду откровенна, я очень волнуюсь. Для меня это не просто проект, это так же перезагрузка. Потому что этот год изменил мою жизнь - я стала сольной певицей и тренером Голосу країни. Я очень этого ждала, потому чувствую себя невероятно заряженной. И я уверена, что эта энергия поможет моей команде. Я собираю современную, трендовую, уникальную и самое важное душевную команду, и сделаю все, чтобы мои участники выглядели очень круто и показали себя как можно лучше. Я ищу digital-героев - это сейчас актуально и очень мне близко. Моя миссия - найти суперзвезд и показать их всей стране", - говорит певица..

Голос країни 2021
Голос країни 2021 / 1+1

В новом сезоне Голосу країни 2021 изменится привычная для всех сцена, за кулисами появится настоящий робот, который будет подавать участникам микрофон, измерять температуру и дезинфицировать руки. К тому же, из-за карантина группа поддержки участников будет находиться по ту сторону камер, болея за своих близких онлайн. Они будут на прямой связи со сценой и смогут пообщаться с участником сразу после выступления.

Пока что дата выхода шоу Голос країни 2021 не называется. Традиционно шоу выходило всегда зимой вначале года.

Тина Кароль Надя Дорофеева Дмитрий Монатик Телеканал 1+1 Олег Винник новости шоу бизнеса Голос Країни 11 сезон онлайн
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