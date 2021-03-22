Настя Ивлеева стала ведущей на премии Муз-ТВ 2021

Настя Ивлеева / пресс-служба

Настя Ивлеева, Ксения Собчак и Александр Ревва станут новыми ведущими Премии Муз-ТВ, которая пройдет 4 июна в Москве на арене Мегаспорт

Как сообщает издание Super в Instagram, Настя Ивлеева и Ксения Собчак потеснили Ольгу Бузову и Максима Галкина, которые были ведущими в 2020 году.

Учитывая опыт Кинотавра, когда на премию пришел больной коронавирусом участник, массовое мероприятие на стадионе будет не таким, как раньше.

Создатели обещают придерживаться антикоронавирусных мер предосторожности.

Новый директор Захар Бабин подчеркнул, что будут следить даже за незаполненостью зала.

.На пресс-конференции было также объявлено о четвертом ведущем, которого по традиции скрывают. В прошлом году им должна была стать Ольга Бузова, но из-за пандемии премию отменили, поэтому звезды надеются на появление артистки в этом году.

Как ранее сообщал Главред, телеведущий шоу Вечерний Ургант Иван Ургант подхватил коронавирус.