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Названа официальная причина смерти Шона Коннери

29 ноября 2020, 13:54

Спустя месяц после смерти "Агента 007" стала известна причина его смерти.

Шон Коннери
Названа причина смерти Шона Коннери / Фото Reuters

Смерть легендарного актера сэра Шона Коннери наступила из-за пневмонии, а также сердечной недостаточности. Звезда мирового кино, "Джеймс Бонд" умер во сне в возрасте 90 лет месяц назад – 31 октября, о чем говорится в его свидетельстве о смерти.

Как сообщает Daily Mail, официальной причиной смерти Коннери указали "дыхательную недостаточность", вызванную пневмонией, а также старостью и фибрилляцией предсердий, которая может повысить риск развития сердечной недостаточности и инсультов.

Отметим, ранее семья известного американского актера Шона Коннери раскрыла подробности смерти актера. По словам его сына Джейсона, Коннери "ушел тихо во сне". Но непосредственную причину смерти "Агента 007" до сих пор не объявляли - родственники актера взяли паузу в общении с прессой. Известно, что в последние 10 лет Коннери жаловался на проблемы с сердцем. Также он ранее боролся с раком.

Шон Коннери умер – о чем сообщалось ранее:

31 октября 2020 года стало известно, что сэр Шон Коннери ушел из жизни.

Главред собрал в одном материале биографию, фильмографию и яркие факты личной жизни легендарного "Агента 007".

Шон Коннери - фильмография

1962 - Доктор Ноу

1963 - Из России с любовью

1964 - Голдфингер

1965 - Шаровая молния

1967 - Живешь только дважды

1969 - Красная палатка

1983 – Никогда не говори "никогда"

1986 - Имя розы

1987 – Неприкасаемые

1989 – Индиана Джонс и последний крестовый поход

1995 – Первый рыцарь

1996 – Скала

1999 – Западня

2000 - Найти Форрестера

2003 – Лига выдающихся джентльменов

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