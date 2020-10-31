Семья Шона Коннери озвучила подробности смерти актера

Шон Коннери скончался во сне в своем доме на Багамах / Фото Reuters

В США семья известного американского актера Шона Коннери, известного по роли агента 007 Джеймса Бонда, раскрыла подробности смерти актера.

Как пишет Independent, а последние дни рядом с артистом находились все близкие люди.

По словам его сына Джейсона, Коннери "ушел тихо во сне". Родственники приехали в столицу Багамских островов Нассау, чтобы провести последние дни с актером.

Биограф Шона Коннери Нэнси Зельцер сообщила, что прощальная церемония пройдет для узкого круга лиц, а после окончания эпидемии коронавируса будут проведены памятные мероприятия.

Непосредственная причина смерти легендарного "Агента 007" пока не объявлена - родственники актера взяли паузу в общении с прессой. Известно, что в последние 10 лет Коннери жаловался на проблемы с сердцем. Также он ранее боролся с раком. Он скончался на 91-м году жизни.

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