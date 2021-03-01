Никита Добрынин засветился на съемках российского Холостяка с Тимати

Герой девятого сезона Холостяка Никита Добрынин, который нашел свою любовь на проекте, принял участие в съемках российского Холостяка.
Украинский Холостяк Никита Добрынин был замечен на съемках нового сезона российского шоу Холостяк. Украинец стоял вместе с Тимати, который стал главным героем проекта.
Соответствующее фото появилось на фан-странице рэпера Тимати в Instagram.
На снимке видно и других людей, которые задействованы в съемке шоу.
Однако пока неизвестно, что именно делал украинский телеведущий на съемках российского Холостяка.
Стоит отметить, что премьера выхода российского Холостяка с Тимати запланирована на 14 марта.
Как пишут российские СМИ, Никита Добрынин появиться в первом выпуске шоу.
"Ведущим выступит известный украинский шоумен, теле- и радиоведущий Никита Добрынин, который сам два года назад был главным героем Холостяка. Его история в украинской версии проекта стала настоящим примером — Никита встретил там свою любовь Дарью Квиткову. Никита уверен, что и Тимур сможет найти в Холостяке ту единственную", - пишет журнал ok-magazine.ru.
Отметим, шоу Холостяк 9 с участием Никиты Добрынина состоялось два года назад. Тогда Никита выбрал Дарью Квиткову, вскоре ребята поженились.
В начале 2021 года Добрынин и Квиткова рассказала фанатам, что они ждут появления на свет первенца.
По словам Квитковой, роды запланированы на июль месяц.
Как ранее сообщал Главред:
- Даша Квиткова рассказала, как переживала токсикоз, и в неподходящее время беременности заболела Covid-19.
- Во время коронавируса она прошла курс капельниц, и лечения, которые с ней вместе перенес малыш. Врач назвал его "боевым", так как он перенес еще и коронавирус.