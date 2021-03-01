Никита Добрынин засветился на съемках российского Холостяка с Тимати

Никита Добрынин снялся в российском Холостяке / Instagram

Украинский Холостяк Никита Добрынин был замечен на съемках нового сезона российского шоу Холостяк. Украинец стоял вместе с Тимати, который стал главным героем проекта.

Соответствующее фото появилось на фан-странице рэпера Тимати в Instagram.

На снимке видно и других людей, которые задействованы в съемке шоу.

Однако пока неизвестно, что именно делал украинский телеведущий на съемках российского Холостяка.

Стоит отметить, что премьера выхода российского Холостяка с Тимати запланирована на 14 марта.

Как пишут российские СМИ, Никита Добрынин появиться в первом выпуске шоу.

"Ведущим выступит известный украинский шоумен, теле- и радиоведущий Никита Добрынин, который сам два года назад был главным героем Холостяка. Его история в украинской версии проекта стала настоящим примером — Никита встретил там свою любовь Дарью Квиткову. Никита уверен, что и Тимур сможет найти в Холостяке ту единственную", - пишет журнал ok-magazine.ru.

Отметим, шоу Холостяк 9 с участием Никиты Добрынина состоялось два года назад. Тогда Никита выбрал Дарью Квиткову, вскоре ребята поженились.

В начале 2021 года Добрынин и Квиткова рассказала фанатам, что они ждут появления на свет первенца.

По словам Квитковой, роды запланированы на июль месяц.

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