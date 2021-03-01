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Никита Добрынин засветился на съемках российского Холостяка с Тимати

1 марта 2021, 22:56

Герой девятого сезона Холостяка Никита Добрынин, который нашел свою любовь на проекте, принял участие в съемках российского Холостяка.

Никита Добрынин
Никита Добрынин снялся в российском Холостяке / Instagram

Украинский Холостяк Никита Добрынин был замечен на съемках нового сезона российского шоу Холостяк. Украинец стоял вместе с Тимати, который стал главным героем проекта.

Соответствующее фото появилось на фан-странице рэпера Тимати в Instagram.

На снимке видно и других людей, которые задействованы в съемке шоу.

Однако пока неизвестно, что именно делал украинский телеведущий на съемках российского Холостяка.

Стоит отметить, что премьера выхода российского Холостяка с Тимати запланирована на 14 марта.

Как пишут российские СМИ, Никита Добрынин появиться в первом выпуске шоу.

"Ведущим выступит известный украинский шоумен, теле- и радиоведущий Никита Добрынин, который сам два года назад был главным героем Холостяка. Его история в украинской версии проекта стала настоящим примером — Никита встретил там свою любовь Дарью Квиткову. Никита уверен, что и Тимур сможет найти в Холостяке ту единственную", - пишет журнал ok-magazine.ru.

Тимати и Никита Добрынин

Отметим, шоу Холостяк 9 с участием Никиты Добрынина состоялось два года назад. Тогда Никита выбрал Дарью Квиткову, вскоре ребята поженились.

В начале 2021 года Добрынин и Квиткова рассказала фанатам, что они ждут появления на свет первенца.

По словам Квитковой, роды запланированы на июль месяц.

Как ранее сообщал Главред:

  • Даша Квиткова рассказала, как переживала токсикоз, и в неподходящее время беременности заболела Covid-19.
  • Во время коронавируса она прошла курс капельниц, и лечения, которые с ней вместе перенес малыш. Врач назвал его "боевым", так как он перенес еще и коронавирус.
Никита Добрынин новости шоу бизнеса Даша Квиткова
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