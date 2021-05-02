Отец Бритни Спирс заявил, что певица страдает опасным заболевание

Бритни Спирс больна - отец / Reuters

Отец и опекун американской певицы Бритни Спирс Джейми заявил, что она страдает деменцией, пишет Miror.

Отмечается, что об этом идет речь в документах, которые он предоставил в качестве доказательства того, что певица нуждается в опеке.

Журналисты такие доводы считают странными, поскольку ранее о якобы заболевании известно не было.

Также СМИ отмечают тот факт, что в США только 5% людей в возрасте до 65 лет страдают этим расстройством.