Отец Киркорова попал в реанимацию

Бедрос Киркоров / instagram.com/bedroskirkorov/

В конце сентября появилась информация о том, что отец Филиппа Киркорова Бедрос попал в больницу - тогда ему приписывали проблемы сердцем, которые мужчина опровергал.

Однако, спустя неделю назад стало известно, что Бедрос Филиппович все же попал в больницу.

Изначально Бедрос Киркоров утверждал, что это обследование сердца, но теперь появилась информация, что Бердрос Киркоров госпитализирован из-за коронавируса. Об этом пишет телеграм-канал Звездач.

"Как уверял мужчина, у него возникли проблемы с сердцем, поэтому ему было необходимо пройти медицинский осмотр врачей. Но, оказалось, Киркоров-старший попал в клинику из-за COVID-19", - пишет канал.

Журналисты обратились к Филиппу Киркорову, и опубликовали его комментарий.

"Папа пока находится в больнице, в реанимации, в очень серьезной клинике, но, надеюсь, скоро все это закончится. Пока отцу сложно говорить, у него нет телефона, поэтому связь держим только через врачей", — сообщил Филипп Киркоров.