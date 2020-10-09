Отец Киркорова попал в реанимацию

Знаменитый артист, отец Филиппа Киркорова Бедрос попал в больницу и находится в "очень серьезной клинике".
В конце сентября появилась информация о том, что отец Филиппа Киркорова Бедрос попал в больницу - тогда ему приписывали проблемы сердцем, которые мужчина опровергал.
Однако, спустя неделю назад стало известно, что Бедрос Филиппович все же попал в больницу.
Изначально Бедрос Киркоров утверждал, что это обследование сердца, но теперь появилась информация, что Бердрос Киркоров госпитализирован из-за коронавируса. Об этом пишет телеграм-канал Звездач.
"Как уверял мужчина, у него возникли проблемы с сердцем, поэтому ему было необходимо пройти медицинский осмотр врачей. Но, оказалось, Киркоров-старший попал в клинику из-за COVID-19", - пишет канал.
Журналисты обратились к Филиппу Киркорову, и опубликовали его комментарий.
"Папа пока находится в больнице, в реанимации, в очень серьезной клинике, но, надеюсь, скоро все это закончится. Пока отцу сложно говорить, у него нет телефона, поэтому связь держим только через врачей", — сообщил Филипп Киркоров.
- Напомним, в начале сентября тесты показывали наличие Ковид-19 у Бедроса Киркорова несколько раз. Его даже объявили в розыск из-за нарушения карантина.
- После этого Бедрос Киркоров сдал отрицательный тест и должен был соблюдать самоизоляцию.
- Как оказалось, он успел слетать в Сочи, теперь сдал еще один тест, и только его результаты могут подтвердить отсутствие вируса.
- После прилета из Сочи Бедрос Киркоров заявил, что отправился на дачу на самоизоляцию.