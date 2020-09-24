"Какая больница?": отец Киркорова отправился на самоизоляцию

Бедрос Киркоров / instagram.com/bedroskirkorov/

Российский певец Бедрос Киркоров отец Филиппа Киркорова прокомментировал слухи о том, что он был срочно госпитализирован с проблемами с сердцем.

Врачи якобы диагностировали у Бедроса Киркорова нарушение ритма сердца.

Бедрос Киркоров отрицает госпитализацию, пишут сразу несколько телеграм-каналов - Lifeshot и Mash

"Ерунда! Приехал из Сочи, проверился на коронавирус. Всё в порядке, я на даче сейчас!", - сказал он.

Бедрос Киркоров опровергает свою госпитализацию, однако ранее у отца российского короля эстрады был диагностирован коронавирус, но он не отчитывался о самоизоляции.

В начале сентября тесты показывали наличие Ковид-19 несколько раз. Его даже объявили в розыск.

После этого Бедрос Киркоров сдал отрицательный тест и должен был соблюдать самоизоляцию.

Как оказалось, он успел слетать в Сочи, теперь сдал еще один тест, и только его результаты могут подтвердить отсутствие вируса.

Ранее украинская певица Камалия сообщила о тяжелых симптомах коронавируса.

До этого стало известно, что в России звезды массово заболели коронавирусом после Кинотавра 2020.