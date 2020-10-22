"Отец от меня отказался": трансгендерная участница топ-модели о трагедии в семье

Карина Минаева / Пресс-служба СТМПУ

Участница Супер Топ-модели по-украински, который показывает Новый канал Карина Минаева рассказала о непростых семейных отношениях, которые возниклои из-за ее решения стать участницей реалити еще 6 лет назад, и ее гендерного выбора.

Карина Минаева стала первой моделью-трансгендером в реалити Нового канала. Она пришла еще в первый сезон Супермодели по-украински, чтобы доказать: трансгендеры — не изгои, они достойны уважения и понимания. Но встретилась с непониманием и непринятием окружающих. Спустя шесть лет Карина вернулась в Суперсезон совершенно другим человеком: уверенной в себе, успешной, самодостаточной. Несмотря на то, что родной отец так ее и не принял. Он разорвал отношения еще 6 лет назад.Читайте такжеСупер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона

"Поддержки у меня не было. После выхода первого сезона Супермодели по-украински мне позвонил отец и сказал, что отказывается от меня. Он назвал меня ошибкой и позором всей страны", — призналась Минаева для Главреда.

Сказать, что это не было трагическим ударом для Карины - ничего не сказать.

"Для меня это был удар. Я осталась одна. Как бы ни пыталась сохранить отношения с отцом, он четко давал понять, что не хочет меня знать", - сказала она.

Карина Минаева / Пресс-служба СТМПУ

Несмотря на столь жесткую позицию, Карина не обижается на отца.

"Я приняла его позицию, хотя и было больно. Это его выбор, в любом случае он — мой отец, и я ему очень благодарна. Претензий и обид у меня нет", — отметила участница модельного реалити Нового канала.

К Суперсезону девушка успела полностью завершить гендерный переход, сделала главную операцию по смене пола и официально сменила документы на женские. На проект Минаева пришла, чтобы поддержать тех, кто оказался в такой же ситуации, как она.

"Хочу поддержать всех детей и всех тех, от кого отказываются родные и близкие. Призываю всех родителей любить и поддерживать своих детей вне зависимости от того, кем является ваш ребенок и какой он ориентации", — подчеркнула Карина.

Кстати, кроме Карины Минаевой, на СТМПУ принимает участие другая трансгендерная модель - Софи Беридзе.