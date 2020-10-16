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Супер топ модель по-украински 2020: смотреть онлайн 1 выпуск 16 октября

16 октября 2020, 18:55

Премьера Супер топ-модели по-украински 2020 состоялась 16 октября. Какие испытания прошли участницы - читай и смотри на Главреде.

Супер топ-модель по-украински 4 сезон: 1 выпуск онлайн
Супер топ-модель по-украински 4 сезон: 1 выпуск онлайн / Новый канал

Новый первый выпуск 4 сезона Супер топ-модели по-украински 2020 выходит в 19-00 16 октября на Новом Канале. Эксперты познакомят участниц со зрителями, и в первый же день устроят такие испытания, что из 20 участниц осталось чуть больше половины.

В 4 сезоне Супер топ-модель по-украински 2020 эксперты посвятили шоу отстаиванию девушек своих лозунгов, которые они как модели понесут в мир, и будут отстаивать.

Главное fashion-шоу страны возвращается! В модельном реалити Супер Топ-модель по-украински участницы прошлых сезонов снова вышли на подиум, чтобы доказать, что они достойны победы. В этом году не было традиционного кастинга, а участников выбирали зрители, отдавая голоса за своих фаворитов на сайте Нового канала. Победительница суперсезона получит денежный приз – 300 000 гривен и попадет на обложку фэшн-издания с мировым именем Marie Claire. Кто из моделей стали участницами Супер топ-модель по-украински 2020 - показывают в первом выпуске.

В битве профессионалов будет много трансформаций и нововведений. Кроме Аллы Костромичевой, Сони Плакидюк и Сергея Никитюка достижения моделей будет оценивать также приглашенный гость – человек из мира моды или шоу-бизнеса. Каждую неделю будет новый супер эксперт, который будет работать с девушками на испытаниях и его личное мнение повлияет на дальнейшее участие моделей в проекте. В 1 выпуске Супер Топ-модель по-украински 2020 двадцатку лучших будет оценивать главный ценитель женской красоты на Новом канале – телеведущий Сергей Притула.

В первый же выпуск шоу Супер топ-модель по-украински эксперты отфильтировали сразу 7 участниц. У моделей будет две попытки доказать экспертам, что они достойны места в шоу:

  • В первом испытании им нужно продемонстрировать профессиональную модельную пластику и личный стиль дефилирования под выступление современной электронной группы Tvorchi.
  • Во втором отборочном задании – превратиться в стрелки часов и своим телом показывать на сезон и неделю, в которой они оставили проект. Кто из девушек удивит экспертов своим профессиональным подходом?

Супер топ-модель по-украински 1 выпуск 4 сезон смотреть онлайн 16-10-2020: анонс

Новые выпуски Супер топ-модель по-украински 2020 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть онлайн Супер топ-модель по-украински на ютуб и на Телепортале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред.

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