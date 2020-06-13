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Племянника одного из богатейших людей России во время ссоры с девушкой накрыло шкафом

13 июня 2020, 16:36

С девушкой 26-летнего Льва Фридмана разбирается полиция.

Фридман
Племянник Фридмана заявил скорой, что у него ножевое ранение / Mash

Племянника одного из самых богатых людей России, совладельца Альфа-Групп Михаила Фридмана госпитализировали после того как во время ссоры с девушкой на него упал большой шкаф.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации источника, утром, 13 июня, в скорую поступил звонок 26-летнего Льва Фридмана, который сказал, что у него ножевое ранение и попросил срочно приехать к нему домой. Однако на месте происшествия выяснилось, что на парня упал большой шкаф.

Как позже стало известно, парень поссорился со своей девушкой Паулиной, которая в пылу гнева толкнула Фридмана, после чего он зацепил шкаф, а стеклянный предмет его накрыл.

У племянника бизнесмена Михаила Фридмана диагностировано множество порезов. С девушкой работает участковый.

Уроженец Львова российский миллиардер Михаил Фридман проживает в Лондоне. Согласно данным Forbes, его финансовое состояние оценивается в 13 миллиардов долларов. Таким образом, Фридман входит в десятку самых богатых олигархов России.

Ранее средства массовой информации сообщали, что российский олигарх Михаил Фридман ведет переговоры с украинским бизнесменом Виктором Пинчуком на предмет покупки его медиаимперии.

Альфа Михаил Фридман общество происшествия
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