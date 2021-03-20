"По блату?": Сергей Жадан вакцинировался от Covid-19 и вызвал гнев Сети

Сергей Жадан / facebook.com/serhiy.zhadan

Вслед за Русланой и Аллой Мазур прививку от Covid-19 сделал писатель и музыкант Сергей Жадан. Он сделал фото, и опубликовал их в своих соцсетях в поддержку популяризации вакцинирования от коронавируса.

Сергей Жадан призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, если у них есть такая возможность.

Но инициатива Жадана вызвала у около сотни украинцев только возмущение на фоне того, что обычным людям нужно записываться в онлайн-очередь и долго ждать, в то время, как первыми вакцинировать в Украине обещали военных, людей из группы риска и врачей.

"Провакцинировался. И вам советую, если есть возможность", - кратко подписал он пост в своем Facebook.

"Вы меня извините, но вот это вакцинирование избранных под камеры и фото, просто отвратно. Когда беременные, старики, астматики и прочие группы риска днем с огнем не могут найти и получить вакцину, это демонстративное легкое и непринужденное вакцинирование здоровых, молодых и, зачастую, не бедных людей выглядит как издевательство. Не ожидала увидеть Сергея в этой компании.",

"По блату? Ми от в чергу записалися, але поки в ній дуже далеко..."

"Дуже хочеться, але років за 5 найближча дата для мене",

"Ви лікар чи військовослужбовець? До якої категорії відноситесь?",

"Ось так на камеру курвляться вже колишні моральні авторитети.",

"Із задоволенням, років через 20, як я розумію...",

"Я також хочу! Куди піти?",

"Ключове "якщо є можливість". В мене ні",

Вакцинация от коронавируса в Украине