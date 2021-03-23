Победитель Голоса Роман Сасанчин просит помощи в спасении матери

Роман Сасанчин / instagram.com/sasanchyn_official/

Победитель шоу Голос країни Роман Сасанчин попросил всех, кто может помочь на лечение его мамы, у которой резко начались осложнения от коронавируса.

Роман Сасанчин в своем Instagram объяснил, что 2 недели скрывал заболевание мамы, и не обращался а помощью, но теперь из-за сильного ухудшения ее состоянии просто вынужден обратится за помощью.

"Моя мама - Сасанчин Евдокия Петровна в тяжелом состоянии, под дыхательными аппаратами! Лечение очень дорогое!", - пишет он.

Кроме того, Роман снял видео, в котором объяснил, что мама болеет уже 2 недели, и что сначала все было неплохо, но потом резко пошло ухудшение состояния - ее положили под аппарат ИВЛ, прописали весьма дорогие препараты.Читайте такжеКто такой Роман Сасанчин - победитель Голос країни 10 сезон

Реквизиты для помощи он оставил в своей публикации.

Напомним, что Роман Сасанчин в 2020 году стал победителем шоу Голос - он был в команде Тины Кароль.

До этого он участвовал в детском шоу Голос, тоже в команде Тины.