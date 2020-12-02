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Полиция отменила концерт группы Время и стекло в Запорожье

2 декабря 2020, 17:25

Группа Время и Стекло пыталась дать концерт в городе из "красной зоны" во время карантина.

Время и Стекло
Время и Стекло / Instagram

Один из прощальных концертов группы Время и Стекло прекратили еще до начала - полиция прибыла на место проведение мероприятия в Запорожье в ДК Днепроспецсталь, и провела необходимые меры.

Сотрудники полиции вынесли предупреждение руководству дворца культуры, артистам и организаторам концерта, говорится в заявлении пресс-службы полиции.

"Организаторы выступления одного из популярных поп-групп страны планировали его проведения вопреки карантинным ограничениям. За несколько часов перед началом мероприятия сотрудники полиции провели превентивные меры, в результате которых массовое мероприятие было отменено", - говорится в сообщении.

Организаторы эту информацию подтвердили, уточнив, что деньги за билеты можно будет вернуть как онлайн, так и через кассы.

Однако по словам некоторых фанатов группы, которые пришли на отмененный концерт, вовремя предупредить зрителей о переменах забыли, и люди приехали к закрытому заведению.

Время и Стекло карантин новости шоу бизнеса
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