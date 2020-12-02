Полиция отменила концерт группы Время и стекло в Запорожье

Группа Время и Стекло пыталась дать концерт в городе из "красной зоны" во время карантина.
Один из прощальных концертов группы Время и Стекло прекратили еще до начала - полиция прибыла на место проведение мероприятия в Запорожье в ДК Днепроспецсталь, и провела необходимые меры.
Сотрудники полиции вынесли предупреждение руководству дворца культуры, артистам и организаторам концерта, говорится в заявлении пресс-службы полиции.
"Организаторы выступления одного из популярных поп-групп страны планировали его проведения вопреки карантинным ограничениям. За несколько часов перед началом мероприятия сотрудники полиции провели превентивные меры, в результате которых массовое мероприятие было отменено", - говорится в сообщении.
Организаторы эту информацию подтвердили, уточнив, что деньги за билеты можно будет вернуть как онлайн, так и через кассы.
Однако по словам некоторых фанатов группы, которые пришли на отмененный концерт, вовремя предупредить зрителей о переменах забыли, и люди приехали к закрытому заведению.
- Напомним, что в Кабинете министров не планируют вводить жесткий карантин в Украине до Нового года. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации власти могут изменить свое решение.
- На территории страны продолжает действовать общенациональный карантин, который продлится до 31 декабря 2020 года.
- В среду, 2 декабря, Кабмин заявил о решении не продлевать карантин выходного дня, в рамках которого по субботам и воскресеньям в стране запрещали работу заведениям общепита и торгово-развлекательной сферы.