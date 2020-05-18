Полина Гагарина бросила мужа

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков / Пресс-служба Conde Nast Russia

Участница Евровидения от России Полина Гарарина бросила своего мужа Дмитрия Исхакова, старшего ее на 9 лет.

Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова, сообщает издание Super со ссылкой на эксклюзивный комментарий.

"Как удалось выяснить Super, 33-летняя певица и ее супруг — 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков решили расстаться. Согласно информации из близкого окружения артистов, пара не живет вместе уже несколько месяцев, однако бракоразводный процесс они еще не начали", - говорится в сообщении.

Журналисты издания отмечают, что в документах и компании Гагариной уже начались "кадровые перестановки", несмотря на кажущееся спокойствие.

Полина осуществляет свою артистическую деятельность через ООО Полина Гагарина, генеральным директором компании с момента ее основания был ее муж. Примечательно, что три недели назад Исхаков был уволен. Теперь его должность занимает некая Юлия Экс.

"В разговоре с продюсером Super Дмитрий Исхаков не стал опровергать информацию о том, что они с женой расстались, однако пояснил, что официального расторжения брака у них пока не было", - сообщил продюсер издания.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были одной из самых обсуждаемых светских пар - они были вместе с 2013 года, в 2014-м поженились в Тверском загсе Москвы. В 2017-м Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова родилась дочь Мия. На публику в их отношениях всегда все было идеально.

Ранее стало известно, что Метью Перри из сериала Друзья бросил свою девушку, младше себя на 21 год.