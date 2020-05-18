УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Полина Гагарина бросила мужа

18 мая 2020, 14:29

Российская певица Полина Гагарина разошлась со своим мужем Дмитрием Исхаковым.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков / Пресс-служба Conde Nast Russia

Участница Евровидения от России Полина Гарарина бросила своего мужа Дмитрия Исхакова, старшего ее на 9 лет.

Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова, сообщает издание Super со ссылкой на эксклюзивный комментарий.

"Как удалось выяснить Super, 33-летняя певица и ее супруг — 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков решили расстаться. Согласно информации из близкого окружения артистов, пара не живет вместе уже несколько месяцев, однако бракоразводный процесс они еще не начали", - говорится в сообщении.

Журналисты издания отмечают, что в документах и компании Гагариной уже начались "кадровые перестановки", несмотря на кажущееся спокойствие.

Полина осуществляет свою артистическую деятельность через ООО Полина Гагарина, генеральным директором компании с момента ее основания был ее муж. Примечательно, что три недели назад Исхаков был уволен. Теперь его должность занимает некая Юлия Экс.

"В разговоре с продюсером Super Дмитрий Исхаков не стал опровергать информацию о том, что они с женой расстались, однако пояснил, что официального расторжения брака у них пока не было", - сообщил продюсер издания.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были одной из самых обсуждаемых светских пар - они были вместе с 2013 года, в 2014-м поженились в Тверском загсе Москвы. В 2017-м Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова родилась дочь Мия. На публику в их отношениях всегда все было идеально.

Ранее стало известно, что Метью Перри из сериала Друзья бросил свою девушку, младше себя на 21 год.

Полина Гагарина новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Полина Гагарина бросила мужа». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:31
Магнитная буря ударила внезапно – как спастись
14:29
"Фронт подбросит дождей": синоптик назвала "мокрые" регионы Украины Видео
14:29
Полина Гагарина бросила мужа
14:09
Кто будет принимать решение о запуске транспорта: Зеленский выступил с инициативой
13:49
Гороскоп на 19 мая для всех знаков Зодиака: кому грозит "черный день"
13:30
Принц Гарри обязался годами оплачивать кредит из-за Меган Маркл
13:24
Ночной движ на фоне COVID-19: Кличко рассказал, как разберется с тусовками в Киеве
12:55
Легитимация "покемонов": Тука объяснил проблемы на переговорах с ЛДНР
12:53
Когда общественный транспорт в Киеве заработает в обычном режиме: названа дата
12:51
Звезда Фарго и Однажды в Голливуде сыграет в Мандалорце-2
12:48
В Кабмине рассказали, как Украина будет возвращать Крым при Зеленском
12:19
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 18 мая
12:09
Кличко поведал о политических планах
12:03
Протестировали на грызунах: в Израиле ученые добились успеха в разработке вакцины от Covid-19
12:03
СOVID-19 сделает украинцев еще более бедными: опубликован жуткий прогноз
11:55
Евровидение 2021: список участников нового конкурса Видео
11:41
Сможет ли Россия избавиться от санкций в условиях пандемии: в МИД дали прогноз
11:35
Стартрек Странные миры - готовится новый сериал по вселенной Видео
11:33
Безводный мир: эксперт рассказала, чем грозит Украине маловодие в реках
11:06
Фильмы Дюна и Чудо-женщина перенесут из-за карантина
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять