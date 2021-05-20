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Руслан Сеничкин накормил лимонами новых ведущих шоу Твій день

20 мая 2021, 14:12

Ведущие Сніданку з 1+1 устроили испытание своим будущим коллегам.

Твій день
Твій день - как прошла премьера / 1+1

Вчера, накануне премьеры нового инфотейнмент-шоу Твій День, которую зрители телеканала 1+1 увидят уже 24 мая в 11:15, состоялась яркая презентация проекта.

Ведущими вечера были авторы и продюсеры нового инфотейнмент шоу Твій День Егор Гордеев и Юлия Жмакина. Со стартом проекта команду Твого Дня поздравил генеральный продюсер 1+1 Максим Кривицкий.

"Мы начинаем очень смелый проект. Я уверен, что это проект будущего, такого еще нет на украинском ТВ. Представьте себе, каждый день по будням зрителей ждет 5 часов прямого эфира. Благодаря проекту мы как бы берем зрителя за руку и ведем его через события дня с утра и до вечера. При этом наполняем его день яркими эмоциями и событиями, информативными обсуждениями актуальных тем, даем ощущение, что зритель "не один", ведь он может с помощью специального агрегатора высказать свое мнение и предложить тему для обсуждения в студи", - сказал Максим Кривицкий.

Интересно, что во время мероприятия продюсеры проекта раскрыли подробности премьерного выпуска Твого Дня, который зрители увидят 24 мая.

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"В этот день будет настоящий марафон проектов, который начнется с продленного на час спецефира Сніданку з 1+1. В конце выпуска к ведущим присоединятся ведущие ЖВЛ, которые поведут зрителя в свой проект, после чего в 11:15 начнется эфир Твого Дня, где зрителей встретят четверо ведущих. В 12:00, 14:00 и 16:45 в эфир выйдут выпуски ТСН. То есть 24 мая состоится настоящий парад проектов 1+1, в котором примет участие рекордное количество ведущих", - рассказала продюсер Твоего Дня и директор департамента утреннего вещания 1+1 Юлия Жмакина.

Твій день
Твій день / 1+1

Во время мероприятия ведущих Твого Дня ближе познакомили с гостями: сразу дали возможность продемонстрировать свои таланты и мастерство импровизировать. Тимур Мирошниченко и Стася Ровинская отвечали на вопросы зрителей, которые присылали в соцсети Твого Дня и выпытывали секрет из личной жизни приглашенной гостьи, актрисы Дарьи Петрожицкой. А Влад Яма демонстрировал, как умеет словесно импровизировать, комментируя новости: серебряную свадьбу актрисы Ольги Сумской и Виталия Борисюка и влюбленных, которые решили сковать себя железными узами.Читайте такжеВедущая 1+1 Елена Кравец рассказала о смене имиджа накануне премьеры проекта

В проекте Твій День будет кулинарная рубрика, поэтому умение всех ведущих упражняться на кухне проверил самый известный шеф-повар Украины и эксперт проекта - Евгений Клопотенко. Он устроил ведущим настоящее кулинарное испытание. Блюдо от ведущих Твого дня дегустировали ведущие Сніданку з 1+1 во главе с Русланом Сеничкиным и выставляли оценки.

Команда ведущих Сніданку поздравила ведущих Твого Дня с присоединением к семье 1+1 и подготовила им сюрприз - посвящение.

Твій день
Твій день - ведущих накормили лимонами / 1+1

"Ваш символ - лимон, поэтому вы должны его съесть", - заявил Руслан Сеничкин и на собственном примере показал, как надо есть лимон даже не поморщившись. После чего это повторили ведущие Твого Дня.

"Если жизнь, подбросила тебе лимон - делай из него лимонад. Поэтому мы выбрали этот фрукт символом нашего проекта", - говорит продюсер Твого Дня Егор Гордеев. Таким образом они провели параллель с форматом шоу, в котором даже самые сложные темы и вопросы будут подаваться зрителям в легкой форме.

Кроме того, Твій день - единственный телевизионный проект, у которого будет свой саундтрек. Его автором выступил Арсен Мирзоян, который вживую представил музыкальную композицию гостям вечера.

Презентацию шоу Твой День посетила программа Светская жизнь с Катериной Осадчей. Среди гостей вечера были музыкальная группа KAZKA, актриса Дарья Петрожицкая, певицы Анна Тринчер, Лида Ли, Нина, актер Руслан Ханумак и его жена и блогер Алина Шаманская, участница Женского квартала Марта Адамчук, жена Юрия Ткача Виктория с дочкой Лизой, участник шоу Танцы со звездами Сергей Мельник, блогер Рамина Есхакзай с женихом, Таня Бобрикова, Вита Буланная. Поддержать ведущих Твого дня пришли их семьи: жена Тимура Мирошниченко Инна, жена Влада Ямы Лилиана с сыном Леоном, дочери Ирины Ванниковой Мария и Дарья.

Насладиться фантастическим вечером пришли ведущие 1+1 Людмила Барбир, Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин, Святослав Гринчук, Соломия Витвицкая, Александр Попов и Валентина Хамайко.

Напомним, над новым информационно-развлекательным проектом Твой День работает команда профессионалов Сніданку з 1+1 и ЖВЛ.

Шоу Твій день выйдет в прямой эфир с 24 мая 2021 года на 1+1. Тогда же станет известно имя последнего шестого телеведущего.

Напомним, что 6 апреля в Киеве прошла необычная промо-акция с учасниками шоу Твій день, которая являлась последним этапом собеседования со звездами.

Все выпуски проекта Твій день можно будет посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.

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