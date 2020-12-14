"Рвало всю дорогу": на съемках реалити развлечение чуть не закончилось трагедией

Кохання на виживання / Новый канал

Участники шоу Кохання на виживання, которое показывает Новый канал, проходят испытание в Перу. Высокогорье Перу - одновременно красивое место, но и опасное для неопытных из-за "горной болезни". Этот недуг настиг пару участников реалити Кохання на виживання 2020 Сережу и Машу. Едва они успели приехать, как их повезли на первое испытание.

"У Сережи болела и кружилась голова, его постоянно тошнило, – вспоминает девушка. – Я держалась, так как до этого стабильно по три раза в неделю ходила на тренировки. Это, наверное, меня и спасло".

Мужчине нужно было выполнять задания местных: отжаться от земли 30 раз или собрать тумбочку на время.

"К этому испытанию не был готов физически, – говорит он. – У меня появилась отдышка. Было сложно отжиматься. Меня рвало всю дорогу. Подозреваю, что это была горная болезнь. Я это понял уже на задании с тумбочкой".

В конце испытания пара искала ключ в болоте.

"Взглянув на Сережу, чуть не теряющего сознание, сильно испугалась, – вспомнила девушка. – Сразу появилась куча мыслей в голове, как я его из этого болота буду спасать, если не могу толком пошевелиться".

Ключ пара не нашла и провалила испытание. Но в итоге из Перу они увезли 40 тысяч гривен выигрыша.

Напомним, что все новые выпуски шоу Кохання на виживання выходят на Новом канале по вторникам в 19-00.