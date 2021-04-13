Самым популярным российским певцам запретили въезд в Украину

В СБУ запретили Григорию Лепсу въезд на территорию Украины.
Служба безопасности запретила въезд в Украину популярным российским певцам.
Как сообщают Украинские новости, СБУ запретила Григорию Лепсверидзе (Лепсу) и Александру Буйнову въезд в страну.
Кроме того, против артистов прокуратура ранее открыла уголовное производство.
"На сегодня действует решение о запрете въезда на территорию Украины гражданам России Лепсверидзе Г.В. (Лепсу), Буйнову А.М.", - говорится в ответе СБУ.
На какой срок им запрещен въезд в нашу страну и по какой причине в СБУ не уточнили.
При этом в СБУ заявили, что у них нет информации о запрете въезда в Украину российскому актеру Дмитрию Харатьяну и певцу Диме Билану.
22 марта прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов, которые принимали участие в концерте по случаю открытия Крымского моста. В этом списке был Лепс.
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Григорий Лепс - российский певец грузинского происхождения. Заслуженный артист РФ. Он является обладателем премий World Music Awards, Песня года, Золотой Граммофон. Он является также автором и соавтором многих своих песен.
Александр Буйнов - советский и российский певец, народный артист РФ, народный артист Ингушетии. Кроме того он является членом партии Единая Россия.
Как ранее сообщал Главред:
- Пограничники сроком на 3 года запретили въезд в Украину российскому рок-музыканту Петру Мамонову (бывшему солисту группы Звуки Му) за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.
- Сотрудники Государственной пограничной службы не пропустили в Украину легендарного белорусского музыканта Валерия Дайнеко – вокалиста групп Песняры и Белорусские песняры.
- В Украину не пропустили российского актера Кирилла Гребенщикова, который с 2014 года не раз снимался в аннексированном Крыму.