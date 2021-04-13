Самым популярным российским певцам запретили въезд в Украину

Лепсу запретили въезд в Украину / wikipedia

Служба безопасности запретила въезд в Украину популярным российским певцам.

Как сообщают Украинские новости, СБУ запретила Григорию Лепсверидзе (Лепсу) и Александру Буйнову въезд в страну.

Кроме того, против артистов прокуратура ранее открыла уголовное производство.

"На сегодня действует решение о запрете въезда на территорию Украины гражданам России Лепсверидзе Г.В. (Лепсу), Буйнову А.М.", - говорится в ответе СБУ.

На какой срок им запрещен въезд в нашу страну и по какой причине в СБУ не уточнили.

При этом в СБУ заявили, что у них нет информации о запрете въезда в Украину российскому актеру Дмитрию Харатьяну и певцу Диме Билану.

22 марта прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов, которые принимали участие в концерте по случаю открытия Крымского моста. В этом списке был Лепс.

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Григорий Лепс - российский певец грузинского происхождения. Заслуженный артист РФ. Он является обладателем премий World Music Awards, Песня года, Золотой Граммофон. Он является также автором и соавтором многих своих песен.

Александр Буйнов - советский и российский певец, народный артист РФ, народный артист Ингушетии. Кроме того он является членом партии Единая Россия.

Как ранее сообщал Главред: