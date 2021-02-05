Сколько стоит отдохнуть в Турции - ведущие шоу Орел и решка поделились секретами

Орел и решка Настя Ивлеева / Новый канал

Телеведущие Настя Ивлеева и Юлия Коваль в рамках шоу "Орел и решка: Девчата", который показывает Новый канал, посетили Турцию, и рассказали, как бюджетно можно отдохнуть в одном из самых красочных городов.

Девушки во время своей командировки побывали в древнем городе Мардин. Юлия Коваль и Настя Ивлеева рассказали Главреду, во сколько туристу обойдется поездка в Мардин на два дня.

Билет на самолет в одну сторону

"Приблизительно 5 тысяч грн на человека. И не забывайте: чем больше времени до вылета, тем дешевле стоят билеты", - говорят они.

Транспорт

Дорога из аэропорта в центр города займет около получаса. Можно ехать на такси (около 240 грн), или автобусом (около 28 грн).

Они напомнили, что в период пандемии в автобус не берут более 10 пассажиров, поэтому его можно ждать очень долго.

Лучше тем, у кого есть водительские права - можно арендовать автомобиль прямо в аэропорту - машина на двое суток обойдется приблизительно в 1100 грн (без учета бензина).Читайте такжеВетер любви 2021 - дата и график выхода турецкого сериала

Орел и решка Турция / Новый канал

Отель

Гостиницы в Мардине очень атмосферные и антуражные.

"Даже если вы остановитесь в бюджетном отеле (цены стартуют от 450 грн за ночь) — не пожалеете", - уточняют они.

Еда

Цены на продукты в турецких супермаркетах невысокие, а на рынке можно хорошо поторговаться за овощи и фрукты. Недорого стоит и уличная еда: донер-кебаб - 20-30 грн, кефте (мясные тефтельки) - от 60 грн, кофе по-турецки - от 15 грн. Цены на вторые блюда в ресторанах и кафе стартуют от 30 грн. Супы стоят от 15 до 60 грн, а завтрак из омлета и кофе - от 30 грн.

Достопримечательности

При посещении Мадрина стоит посетить местнырь монастырь Дейрюльзафаран, входной билет в него стоит около 40 грн.

Орел и решка / Новый канал

"Это один из старейших монастырей в мире. Называется он так из-за шафрана, который раньше обильно рос вокруг монастыря. По легенде, его основал ученик Иисуса Христа - апостол Петр. Но официально монастырь был построен позже - в пятом веке, - рассказала ведущая шоу на Новом канале Настя Ивлеева. - В его стенах покоятся мощи святых патриархов и митрополитов монастыря. А еще здесь есть молитвенная стена, возле которой можно загадать желание".

Кроме того, в окрестностях Мардина находится древний город Дара — поблуждать по его руинам можно совершенно бесплатно. То же касается десятка заброшенных древних деревень, некоторые из них невозможно даже найти на карте. Также вам не пригодятся деньги для входа в большую мечеть Мардина, медресе (мусульманская школа и духовная семинария) Касымие и Зинджирие.

Напомним, что свежий выпуск шоу "Орел&Решка. Чудеса света" выходит в субботу, 6 февраля, в 10:00 на Новом канале.

Новый юбилейный сезон "Орел и решка 10 лет" выходит 13 февраля. Первый выпуск проведут музыканты Michelle Andrade и Алексей Завгородний.