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Трагически погиб миллионер и бывший парень актрисы Элизабет Херли

Бывший парень актрисы Элизабет Херли продюсер и сценарист Стив Бинг совершил самоубийство в 55 лет.

23 июня 2020, 12:38
Стив Бинг совершил самоубийство
Стив Бинг совершил самоубийство / AP

Американский миллионер, продюсер и сценарист Стив Бинг погиб 22 июня. Первыми об этом сообщили журналисты таблоида TMZ.

По их данным, миллионер Стив Бинг покончил жизнь самоубийством в понедельник, 22 июня.

Мужчина выпрыгнул из балкона своей квартиры в Калифорнии, расположенной на 27 этаже. Шансов выжить после падения у Стива Бинга не было: он умер на месте инцидента, врачи "скорой" ничего не смогли поделать.

Точная причина поступка неизвестна - знакомые Стива Бинга утверждают, что причиной могла стать самоизоляция.

В 18 лет он получил наследство от дедушки - 600 миллионов, после чего начал карьеру в Голливуде.

Уже в 2000 году он стал продюсером фильма Убрать Картера с Сильвестром Сталлоне. Кроме этого, Стив Бинг вложил немалую сумму в успешный фильм Полярный экспресс.

Его фишка - отношения почти что со всеми красотками в Голливуде. Более того, экспертиза подтвердила, что сын Элизабет Херли Демин - от Стива Бинга.

Ранее стал известен фатальный диагноз актера Михаила Захарова, который устроил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Элизабет Херли новости шоу бизнеса новости кино
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