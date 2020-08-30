Танці з зірками 2020: что было в 1 выпуске 4 сезона шоу

Танці з зірками 2020 - что было в 1 выпуске / 1+1

Новый 4 сезон Танці з зірками 2020 начался с первого выпуска 30 августа в 21:00 на 1+1. На паркет вышли 14 пар, которые готовились пару недель к выступлению.

Судьями на Танці з зірками 2020 стали Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис. Юрий Горбунов и Тина Кароль традиционно стали ведущими проекта. Ведущей балкона на первом эфире стала Наталья Могилевская, а на шоу должна была спеть Вера Брежнева и Дима Монатик - с песней ВечерИночка.

Что было в первом эфире шоу Танці з зірками 2020 - смотрите и читайте на Главреде.

В первом выпуске молодая мама Санта Димопулос и ее партнер Макс Леонов удивят судей и зрителей самбой под хит Willy William. Телеведущий Дмитрий Танкович и беременная Илона Гвоздева зажгут паркет энергичным ча-ча-ча. Кумир миллионов Олег Винник вместе с партнершей Аленой Шоптенко с помощью танго расскажут историю призрака Оперы.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - список участников нового сезона

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина и Дмитрий Жук исполнят на необычном подиуме ча-ча-ча под хит группы The Hardkiss Make-Up. А вот певица Слава Каминская, которая вернется на паркет после травмы позапрошлого сезона, вместе с Дмитрием Дикусаром под хит Шер буквально будет летать над паркетом.

Кроме того, во время первого прямого эфира станет известно, исполнит ли свой танец Ольга Фреймут и ее партнер Илья Падзина, ведь из-за коронавируса телеведущая была вынуждена была прервать тренировки.

Танці з зірками 2020 - премьера 30-08-2020 - анонс:

Напомним, новый 2 выпуск шоу Танці з зірками 2020 выходит в эфир 6 сентября в 21:00 на 1+1. Онлайн выпуск вы также можете смотреть на Главреде.