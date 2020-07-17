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Танці з зірками 2020 - Надежда Мейхер примет участие в новом сезоне

Экс-ВИА Гра приняла вызов Олега Винника и стал участников шоу Танці з зірками 2020.

17 июля 2020, 12:39
Танці з зірками 2020 Надежда Мейхер
Танці з зірками 2020 Надежда Мейхер / 1+1

Новый сезон шоу Танці з зірками 2020 начнется осенью, и уже известны имена первых участников сезона.

Украинская актриса и певица, бывшая участница культовой группы Виа Гра Надежда Мейхер приняла вызов #танціззіркамиchallenge от покорителя молодых волчиц Олега Винника.

О своем участии в шоу актриса сообщила, разместив на своих официальных страницах в социальных сетях интригующее видео.

Надежда в соблазнительных и ярких образах зачитала строки, посвященные искусству танца, и бросила вызов другой экс-участнице Виа Гры Санте Димопулос.

"Я мечтала принять участие в Танцях з зірками уже давно, и на это было 3 причины. Еще учась в школе, я хотела стать танцовщицей и уверенно к этому шла: выступала в коллективах народных танцев и мечтала свою жизнь посвятить именно этому. Когда мне было 18 лет, и я начала работать в коллективе Виа Гра, то время от времени я жалела, что покинула свое любимое дело. Я всегда с радостью принимала участие в связанных с хореографией проектах, ведь в глубине души я оставалась танцовщицей. Еще в 2006 году я участвовала в первых Танцях з зірками на 1+1. Читайте такжеТанці з зірками 2020 - Олег Винник примет участие в новом сезонеЯ знаю, что тогда не раскрылась и не сказала все, что хотела. Мне просто не хватило времени на проекте, и я была другой. Был другой жизненный опыт, было меньше эмоциональной палитры и внутренней глубины. Сейчас мне столько всего хочется рассказать. Внутренняя недосказанность - это вторая причина, почему я мечтала принять участие в шоу в этом году. Третья причина - я артист, который со сцены хочет донести до зрителя свой жизненный опыт, ценности, которые сформировались, эмоциональную глубину. Так, играя в кино или исполняя песни, я стараюсь передать свое отношение к чувствам и всей палитре отношений. Сейчас я хочу уже через язык тела поделиться собственными переживаниями, эмоциями. Знаю, что в наших с партнером танцах будет настоящая драматургия отношений, ведь мы хотим вдохновлять людей не только танцевать, но и показать, что в жизни нет ничего невозможного. У каждого из нас всегда есть возможность открывать в себе таланты, достигать целей, открывать свое сердце", - написала она.

Надежда Мейхер стала участницей Танцев со звездами 2020:

Напомним, судьями проекта Танці з зірками 2020 станут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Шоу начнется традиционно с осенью 2020.

Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн Танці з зірками
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