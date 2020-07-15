Танці з зірками 2020 - Олег Винник примет участие в новом сезоне

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Первым звездным участником нового сезона Танці з зірками 2020 стал Олег Винник. Об этом стало известно из видео, которое певец разместил на своих официальных страницах в социальных сетях и которым начал нынешний #танціззіркамиchallenge.

"Самое красивое и самое сложное для меня - это танец. Легкой красоты не бывает. Красота требует много труда. Только через преодоление трудностей человек достигает новых вершин. И проект Танці з зірками - прекрасная платформа для этого", - прокомментировал Олег свое участие в шоу.

В ролике Винник на пустом стадионе пригласил всех смотреть Танці з зірками и исполнил несколько соблазнительных движений, спев строки из собственных песен. Олег бросил вызов бывшей участнице культовой группы "Виа Гра" и украинской актрисе Надежде Мейхер.

Совсем скоро станет известно примет ли Надежда Мейхер #танціззіркамиchallenge.

Напомним, судьями проекта Танці з зірками 2020 станут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Шоу начнется традиционно с осенью 2020.