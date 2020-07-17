Танці з зірками 2020 - назвали партнера Олега Винника

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Харизматичный любимец всех одиноких волчиц Украины Олег Винник будет танцевать с Аленой Шоптенко в новом сезоне проекта Танці з зірками 2020, который показывает 1+1.

Первая пара Танці з зірками 2020 Украина - Олег Винник и Алена Шоптенко, сообщает 1+1.

"Раскрываем первую пару нового сезона Танці з зірками 2020. Уже этой осенью кумир миллионов украинок Олег Винник выйдет на паркет главного танцевального шоу страны с Алена Шоптенко, на счету которой уже есть одна победа в проекте. Как тебе такой танцевальный тандем?", - говорится в сообщении.

Танцы со звездами 2020 Украина - стало известно с кем будет танцевать Олег Винник:

Напомним, ранее Олег Винник сообщил, что принимает участие в новом сезоне Танці з зірками 2020 Украина, и передал эстафету Надежде Мейхер.

Надежда Мейхер согласилась на участие в Танці з зірками 2020, и передала вызов Санте Димопулос.

Как известно, судьями проекта Танці з зірками 2020 будут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Проект выходит на 1+1 осенью 2020.