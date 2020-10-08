Телеведущая едва сбежала из наркопритона и от продажных копов

Ольга Манько / Instagram

Во время съемок для реалити "У кого больше?" на Мадагаскаре телеведущая Ольга Манько случайно зашла в помещение, которое, на первый взгляд, не составляло никакой угрозы, но в итоге уносила ноги кривыми переулочками.

Новый канал отправил Ольгу Манько на Мадагаскар без денег, чтобы она пыталась их заработать всевозможными способами.

Девушка узнала, что на Мадагаскаре 1 бутылка стоит 3.50 грн, и это отмытая после мусорки. Она начала собирать бутылки по городу, и в поисках тары Ольга Манько зашла в помещение, которое с первого взгляда напоминало вполне приличный ресторан.

"Африканский мальчик, собиравший со мной бутылки, предупредил, что туда лучше не заходить, – вспоминает ведущая "У кого больше?" – Но я не послушала. И прямо с порога меня спросили, что я хочу – гашиш или траву".

Ольга Манько - наркопритон / пресс-служба

В помещении, казавшемся обычным рестораном, на самом деле находился наркопритон. И видеть в нем европейцев, да еще и с камерами, там точно не были рады.Читайте такжеУкраинская телеведущая работала ассенизатором и продавала мусор

Через минуту на Ольгу накинулись местные официанты, администратор и владелец.

"Начали расспрашивать, что мы вынюхиваем, – говорит Ольга Манько. – Приказали опустить камеры. И самое ироничное – угрожали вызвать полицию, которая, скорее всего, их покрывает".

Ольга Манько на Мадагаскаре / пресс-служба

Однако, угрозы оказались не беспричинными - в ресторане действительно звонили в полицию, и девушка поспешила ретироваться, так как слышала, что нравы у копов на Мадагаскаре крутые.

Только удача помогла телеведущей выбраться оттуда без неприятностей – прихватив все собранные бутылки, она быстро убежала вместе с африканским мальчиком и нырнула в узкие переулки.

Напомним, что все новые выпуски шоу "У кого більше?" выходят по понедельникам в 19-00 на Новом канале. Также их можно смотреть онлайн на Телепортале и в Ютуб.