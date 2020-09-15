Телеведущий стал ледибоем и рассказал об успехе у мужчин

Максим Узол / Пресс-служба

Телеведущий тревел-реалити "У кого больше?" на Новом Максим Узол рассказал, как переоделся в ледибоя и вместе с настоящими трансгендерами участовал в шоу в ночном клубе Таиланда.

В Таиланде Максиму Узолу для выполения задания пришлось работать ледибоем – парнем, переодетым в девушку. До настоящего ледибоя с грудью и пластическими операциями ему далеко, но украинец произвел фурор.

Ведущая Нового канала Ольга Манько чуть не вернулась из командировки в Азию одна после того, как нашла мужу такую работу. Ее сопернику по проекту вполне серьезно предлагали там остаться.

"В Таиланде Оля нашла для меня работу ледибоем. Это мужчины, переодетые в женщин, которые развлекают других мужчин. Эту "профессию" придумали давным-давно, когда на территории Таиланда была расположена военная база. Местные отправляли к сотрудникам симпатичных мальчиков, которые занимались с теми любовью и получали за это деньги. Военной базы уже давно нет, а ледибои в Таиланде остались. И сейчас для них это не только возможность заработать, это стало их образом жизни", - рассказал о своей профессии Максим.

Максим Узол - "У кого больше?" / Пресс-служба

Как известно, многие мужчины пьют гормоны и делают пластические операции, чтобы больше напоминать женщин. Таиландские ледибои пользуются в мире популярностью – многие европейцы приезжают в Азию, чтобы посмотреть их шоу, а также провести с ними ночь.

"У меня случился культурный шок. Непривычно было находиться в гримерке с мужчинами с четвертым размером груди, которые не стеснялись и ходили голые. Издалека они напоминали женщин, но если подойдешь к ним поближе, замечаешь щетину и кадык", - поделился он впечатлениями.

Несмотря на необычность профессии, ведущему тревел-реалити удалось станцевать на сцене мужского клуба. И он даже получил несколько предложений от мужчин.

Еще до съемок Максиму уделили внимание местные - ему даже свистали с проезжающего транспорта. Удачно прошел и сам номер.

"Район, в котором расположен клуб, славится тем, что туда мужчины приходят знакомиться с мужчинами, так что и мне внимания хватало. Когда только шли на съемку, парни, которые проезжали мимо на мопедах, свистели, называли красавчиком и предлагали поехать с ними. Но я улыбался и ничего больше. У меня же все-таки есть Оля", - объяснил он.

Ранее украинская телеведущая рассказала, как ее напоили кофе из фекалий. Участница проекта "У кого больше?" работала на плантации, где кофе добывали из фекалий.