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Living In A Ghost Town - The Rolling Stones сняли новый клип

24 апреля 2020, 11:55

Легендарная британская группа The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустила песню и клип на нее - Living In A Ghost Town.

The Rolling Stones
 The Rolling Stones  Living In A Ghost Town - перевод песни / Reuters

The Rolling Stones готовят к выпуску новый альбом и выпустили первую песню Living In A Ghost Town, которую посвятили карантину и коронавирусу.

Группа записывала песню еще до начала карантина, но в условиях пандемии немного изменили текст.

Фронтмен группы Мик Джаггер пояснил, что работа над окончательным вариантом Living in a Ghost Town шла в условиях самоизоляции.

По мнению участников, данный трек очень хорошо отражает то, что сейчас творится во всем мире из-за пандемии коронавируса, сообщили представители группы.

По словам Джаггера песня написана еще год назад. Она показалась ему страшной.

"Было написана о том, как я нахожусь в месте, которое когда-то было полно жизни, а теперь, так сказать, вовсе ее лишено", – рассказал он.

The Rolling Stones - Living In A Ghost Town смотреть онлайн клип:

The Rolling Stones Living In A Ghost Town - перевод

Я призрак

Жизнь в городе призраков

я призрак

Жизнь в городе призраков

Ты можешь посмотреть на меня.

Но меня не найдешь

Ты можешь искать меня

Мне пришлось уйти в подполье

Жизнь была так прекрасна

Потом нас всех заперли

Почувствуй себя призраком

Жизнь в городе-призраке

Однажды это место жужжало

И воздух был полон барабанов

Звук разбивающихся тарелок

Стекла были все разбиты

Трубы все кричали

Саксофоны  заревели

Никто не заботился о том, день это или ночь.

Я призрак

Жизнь в городе призраков

Я никуда не пойду

Замолчать в одиночестве

Так много времени чтобы потерять

Просто смотрю на свой телефон

Каждую ночь мне снится

Что ты придешь и подкрадешься ко мне в постель.

Пожалуйста, пусть это закончится

Не застрять в мире без конца

Все проповедники проповедовали

Благотворительность умоляет

Политики в делах

Воры были счастливы украсть

Вдовы все плакали

Там нет кроватей, в которых мы могли бы спать.

Всегда было ощущение.

Всё рухнет вниз.

Я призрак

Жизнь в городе призраков

Ты можешь посмотреть на меня.

Но меня не найдешь

Мы все живем в городе призраков

Жизнь в городе призраков

Мы были так красивы

Я был твоим человеком по городу

Живя в этом городе призраков

Не весело.

Если я хочу вечеринку

Это вечеринка для одного

Ранее Леся Никитюк и PZF записали совместную песню про карантин Stay At Home.

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