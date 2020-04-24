Living In A Ghost Town - The Rolling Stones сняли новый клип

Легендарная британская группа The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустила песню и клип на нее - Living In A Ghost Town.
The Rolling Stones готовят к выпуску новый альбом и выпустили первую песню Living In A Ghost Town, которую посвятили карантину и коронавирусу.
Группа записывала песню еще до начала карантина, но в условиях пандемии немного изменили текст.
Фронтмен группы Мик Джаггер пояснил, что работа над окончательным вариантом Living in a Ghost Town шла в условиях самоизоляции.
По мнению участников, данный трек очень хорошо отражает то, что сейчас творится во всем мире из-за пандемии коронавируса, сообщили представители группы.
По словам Джаггера песня написана еще год назад. Она показалась ему страшной.
"Было написана о том, как я нахожусь в месте, которое когда-то было полно жизни, а теперь, так сказать, вовсе ее лишено", – рассказал он.
The Rolling Stones - Living In A Ghost Town смотреть онлайн клип:
The Rolling Stones Living In A Ghost Town - перевод
Я призрак
Жизнь в городе призраков
я призрак
Жизнь в городе призраков
Ты можешь посмотреть на меня.
Но меня не найдешь
Ты можешь искать меня
Мне пришлось уйти в подполье
Жизнь была так прекрасна
Потом нас всех заперли
Почувствуй себя призраком
Жизнь в городе-призраке
Однажды это место жужжало
И воздух был полон барабанов
Звук разбивающихся тарелок
Стекла были все разбиты
Трубы все кричали
Саксофоны заревели
Никто не заботился о том, день это или ночь.
Я призрак
Жизнь в городе призраков
Я никуда не пойду
Замолчать в одиночестве
Так много времени чтобы потерять
Просто смотрю на свой телефон
Каждую ночь мне снится
Что ты придешь и подкрадешься ко мне в постель.
Пожалуйста, пусть это закончится
Не застрять в мире без конца
Все проповедники проповедовали
Благотворительность умоляет
Политики в делах
Воры были счастливы украсть
Вдовы все плакали
Там нет кроватей, в которых мы могли бы спать.
Всегда было ощущение.
Всё рухнет вниз.
Я призрак
Жизнь в городе призраков
Ты можешь посмотреть на меня.
Но меня не найдешь
Мы все живем в городе призраков
Жизнь в городе призраков
Мы были так красивы
Я был твоим человеком по городу
Живя в этом городе призраков
Не весело.
Если я хочу вечеринку
Это вечеринка для одного
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