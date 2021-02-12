Тина Кароль представила свой новый хит Скандал на всех площадках

Тина Кароль - Скандал / кадр из клипа

Украинская певица, телеведущая и тренер музыкального шоу Голос Тина Кароль начала 2021 год с премьеры новой песни Скандал - о чувствах и отношениях.

"Начнем со Скандала? Освободимся от собственных преград? В этой песне я осталась женственной в чувствах, но стала хладнокровной в своих выводах", - прокомментировала свою песню Тина Кароль в Instagram.

Песня появилась сразу на всех музыкальных платформах, Spotify, который зашел на украинский рынок в 2020 году и на Youtube.

В клипе Тина Кароль изображает робота-андроида, за которым наблюдают через непробиваемое стекло молодые люди, которые ведут видеозапись.

Начинается клип с резкого пробуждения певицы, одетой в латексный костюм. На видео она устраивает своим наблюдателям шикарные танцы и показывает невероятную пластику.

Тина Кароль - Скандал - смотреть новый клип:

Тина Кароль Скандал - слова и текст

Не звони когда в баре в угаре сидишь один

Не звони

Тихо плачь и любуйся списками неудач

Тихо плачь

Не звони

Перестань подбирать к прошлым нам ключи

Отключи

Не кричи

Номера все мои просто удали

Больше не звони

Я не для твоих побед

Я скорее лед чем снег

Ммм

Не для твоих побед

Мне нужен от тебя побег

Что можешь звонить мне кто сказал

Это очередной скандал

Это очередной скандал

Что можешь звонить мне кто сказал

Не звони

Когда будешь один больше не звони

Отпусти

Отпусти мой кораблик на воду и дай уплыть

Устала быть

Я не для твоих побед

Я скорее лед чем снег

Ммм

Не для твоих побед

Мне нужен от тебя побег

Что можешь звонить мне кто сказал

Это очередной скандал

Это очередной скандал

Что можешь звонить мне кто сказал

Ранее Тина Кароль поставила точку в скандале с Олей Поляковой на шоу Маска.