УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Тина Кароль представила свой новый хит Скандал на всех площадках

12 февраля 2021, 09:52

Украинская певица Тина Кароль выпустила 12 февраля новую песню Скандал, которая стремительно набирает популярность.

Тина Кароль - Скандал
Тина Кароль - Скандал / кадр из клипа

Украинская певица, телеведущая и тренер музыкального шоу Голос Тина Кароль начала 2021 год с премьеры новой песни Скандал - о чувствах и отношениях.

"Начнем со Скандала? Освободимся от собственных преград? В этой песне я осталась женственной в чувствах, но стала хладнокровной в своих выводах", - прокомментировала свою песню Тина Кароль в Instagram.

Песня появилась сразу на всех музыкальных платформах, Spotify, который зашел на украинский рынок в 2020 году и на Youtube.

В клипе Тина Кароль изображает робота-андроида, за которым наблюдают через непробиваемое стекло молодые люди, которые ведут видеозапись.

Начинается клип с резкого пробуждения певицы, одетой в латексный костюм. На видео она устраивает своим наблюдателям шикарные танцы и показывает невероятную пластику.

Тина Кароль - Скандал - смотреть новый клип:

Тина Кароль Скандал - слова и текст

Не звони когда в баре в угаре сидишь один

Не звони

Тихо плачь и любуйся списками неудач

Тихо плачь

Не звони

Перестань подбирать к прошлым нам ключи

Отключи

Не кричи

Номера все мои просто удали

Больше не звони 

Я не для твоих побед

Я скорее лед чем снег

Ммм

Не для твоих побед

Мне нужен от тебя побег

Что можешь звонить мне кто сказал 

Это очередной скандал

Это очередной скандал

Что можешь звонить мне кто сказал 

Не звони

Когда будешь один больше не звони

Отпусти

Отпусти мой кораблик на воду и дай уплыть

Устала быть

Я не для твоих побед

Я скорее лед чем снег

Ммм

Не для твоих побед

Мне нужен от тебя побег

Что можешь звонить мне кто сказал 

Это очередной скандал

Это очередной скандал

Что можешь звонить мне кто сказал

Ранее Тина Кароль поставила точку в скандале с Олей Поляковой на шоу Маска.

Тина Кароль новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Тина Кароль представила свой новый хит Скандал на всех площадках». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Пожалуйста, молитесь": сын Чапкиса сделал заявление о состоянии отца"Пожалуйста, молитесь": сын Чапкиса сделал заявление о состоянии отца Тина Кароль поставила точку в скандале с ПоляковойТина Кароль поставила точку в скандале с Поляковой Телеведущая 1+1 разводится и пообещала мужу найти новую женуТелеведущая 1+1 разводится и пообещала мужу найти новую жену Самая красивая модель в мире Белла Хадид устроила откровенную фотосессию в ваннойСамая красивая модель в мире Белла Хадид устроила откровенную фотосессию в ванной Дочь Евгения Кафельникова Алеся без трусов произвела фурорДочь Евгения Кафельникова Алеся без трусов произвела фурор
Следующий материал

Последние новости

09:59
Стало известно, кому достанется первый укол от коронавируса в Украине
09:54
"Хочешь мира – готовься к войне": Лавров назвал условие разрыва отношений России с ЕС
09:54
Гороскоп на 12 февраля для всех: конец личных проблем и условие для любовного успеха Видео
09:52
Тина Кароль представила свой новый хит Скандал на всех площадках Видео
09:45
"Имбецилы и крысы": ведущий Дроздов назвал зрителей закрытых каналов "одноклеточными" Видео
Реклама
09:34
В Беларуси рассказали о планах на переговоры Лукашенко и Путина Видео
09:25
Диетолог назвала причину волчьего аппетита Видео
09:20
Академик объяснил, почему вакцинация не спасет Украину от второй волны COVID-19 Видео
08:56
США поставили РФ жесткий ультиматум из-за захваченного Крыма Видео
08:51
Новый Зеленский или забытый Литвин: есть ли шансы у Разумкова стать президентом
08:38
Украина окончательно превращается в сырьевой придаток мнение
08:33
Россия в ООН разразилась заявлениями, обвинив Украину в оккупации своих территорий Видео
08:14
Почти метр снега: какую область в Украине замело сильнее всего Видео
07:44
Украина должна давить на Россию из-за Крыма и Донбасса, чтобы у россиян была истерика – эксперт Видео
07:30
Тепла не будет ни в марте, ни в апреле: синоптик уточнил прогноз погоды на весну Видео
07:15
Обнаженная Ирина Шейк показала на себе только золотое украшение на пикантном фото
06:54
Зеленский повторяет полностью траекторию Порошенко мнение
06:48
СМИ выяснили, что скрывали власти США о заражении Трампа коронавирусом Видео
06:32
Какая колбаса очень вредна для организма - ответ медиков Видео
06:03
Когда COVID-19 атакует Украину в третий раз: врач назвал сроки и условия Видео
Реклама
05:27
"Лихость не сойдет с рук": астролог назвала самый напряженный период марта Видео
05:04
Ядовитая команда ФСБ: отравители Навального причастны к еще одному покушению – Bellingcat Видео
04:26
Когда йогурт полезен, а когда – портит фигуру и кожу Видео
03:50
Эксперт объяснила, почему протесты из-за Навального не сокрушат систему Путина Видео
03:16
Эксперт раскрыл причину нового поражения России от Украины в ситуации с Донбассом Видео
02:41
Во Львове один донор спас четырех человек Видео
02:10
Где в квартире лучше всего заниматься сексом: совет экспертов
00:57
Врач рассказал о коварной опасности меда Видео
00:48
Экономист объяснил, почему накопительная система пенсий в Украине - это плохая идея Видео
00:19
Знаменитая украинская дизайнерка обнажилась в снегу
00:17
Ермак заявил о срыве переговоров по Донбассу и назвал главную причину Видео
11 февраля, четверг
23:55
Что нужно знать о боли в груди при наклоне вперед и когда бежать к врачу Видео
23:37
Синоптики предупредили о свирепом морозе на выходных в Украине Видео
23:15
Схождение лавины на Львовщине оказалось фейком Видео
22:59
Медик перечислил группы риска, которые могут повторно заразиться коронавирусом
22:37
Зеленский высказался о "друзьях из Америки" и Донбассе
22:23
Кравчук назвал цели России на заседании Совбеза ООН по Донбассу Видео
22:14
Ученые назвали пять решительных шагов, чтобы избавиться от вредной привычки Видео
22:09
Der Spiegel в лютые морозы вспомнил Гоголя и украинские вареники Видео
21:56
Синоптик предупредила украинских аграриев о серьезных проблемах с урожаем
Реклама
21:33
В Китае на "голубом огоньке" исполнили гопак под видом русского танца Видео
21:32
Вагинальное здоровье: что нужно знать в 20, 30, 40 и 50 лет Видео
21:30
Минздрав утвердил рекомендации по вакцинации от коронавируса
21:27
Эксперты объяснили рост рейтингов Порошенко и ОПЗЖ
21:04
Президент отшутился о возможности закрытия канала НАШ
20:57
В ЕС рассказали, когда снимут санкции с России за агрессию против Украины Видео
20:34
Зеленский озвучил причины большого обострения войны на Донбассе Видео
20:31
Rockstar приготовила подарки для всех игроков GTA Online и Red Dead Online Видео
20:30
СМИ узнали, кто заставил министра Малюську встать на сторону рейдеров "Столичного"
20:25
В Украине лавина завалила международную трассу Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять