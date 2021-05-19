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Тина Кароль с сыном трогательно поддержали Go-A на Евровидении

19 мая 2021, 12:30

В Роттердаме 18 мая прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2021, и Тина Кароль записала видео в поддержку Украины.

Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram

Украинские звезды накануне полуфинала Евровидения 2021 призывали своих фанатов из других стран поддерживать Украину, и делали посты и видео в прддержку Go-A.

Знаменитая певица Тина Кароль, которая и сама в 2006 году представляла Украину, записала трогательный ролик в поддержку группы Go-A на Евровидении-2021.

Певица предстала в кадре с сыном Вениамином на фоне здания с гербом Украины в Великобритании. Вероятно, после моря, они отправились в Великобританию, где учится Вениамин.

"Поддерживаем наших на Евровидении! Go-A, вперед!", - говорит Кароль в ролике в сториз.

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Группа Go-A произвела фурор своим выступлением, и прошла в финал конкурса. Видео с выступлением группы стремительно набирает просмотры, а фанаты Евровидения из разных стран пишут о восторге от украинской песни, которую с удовольствием переводят на родные языки.

Второй полуфинал Евровидения пройдет 20 мая в Роттердаме. Смотреть его можно будет на СТБ и Суспильном каналах. Go-A готовятся к выступлению в финале 22 мая.

Напомним, что после 11 сезона шоу Голос країни Тина Кароль ушла с проекта, но она осталась рекордсменкой по количеству победителей шоу.

Посмотреть все сезоны шоу Голос країни с Тиной Кароль можно онлайн на сайте 1+1 video.

Тина Кароль новости шоу бизнеса Go-A Евровидение-2021
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