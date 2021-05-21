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Тина Кароль заинтриговала признанием о будущих детях

21 мая 2021, 14:06

Украинская певица Тина Кароль взволновала фанатов игривым замечанием.

Тина Кароль
Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

Экс-тренер шоу Голос, ведущая Танців з зірками Тина Кароль наслаждается свободным временем с сыном в Великобритании, где певица была недавно замечена.

Девушка продолжает записывать трогательные видео и показывать фото с сыном Вениамином, и к новому кадру, который она добавила в сториз, Тина игриво рассказала, что хочет еще детей - сына она уже почти вырастила.

"Мой птенчик уже выше меня! Нужны еще птенцы", - подписала она кадр.

Тина Кароль и Вениамин позируют в домашнем, мило улыбаясь и создавая впечатление домашней идиллии и уюта.

Поклонники Тины сразу же подхватили ее слова, и в своих сообществах начали обсуждение.Читайте такжеТина Кароль ответила на личный вопрос о мужчинах и отношениях

"Всей ФанТиной мечтаем, чтобы появился еще птенчик", "Нужны конечно", "Тиночке нужна девочка", "Тина что ты снами делаешь? Ты свела всех с ума, птенцы нужны? Интересно, намек понят", "Намек понят и принят", "Когда Веня улыбается он очень похож на Тиночку", "Счастье любит тишину, это твоё личное дело, они тебе нужны, но никак не нам", - пишут свои комментарии для Тины Кароль ее фанаты на Instagram-странице fantina.

Напомним, что после 11 сезона шоу Голос країни Тина Кароль ушла с проекта, но она осталась рекордсменкой по количеству победителей шоу.

Посмотреть все сезоны шоу Голос країни с Тиной Кароль можно онлайн на сайте 1+1 video.

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