Третий хедлайнер и новые исполнители подтвердили участие в Atlas Weekend 2021

Знаменитая группа Placebo, которая создавалась просто в знак протеста, но получила невиданную популярность, подтвердила свое участие в Atlas Weekend 2021.
На Atlas Weekend 2021 выступит знаменитая группа Placebo, которая станет третьим хедлайнером концерта.
Представители группы Placebo официально подтвердили свое участие в фестивале, и закроют концерт на Главной сцене 10 июля 2021, сообщают организаторы Atlas Weekend Главреду.
Группа Placebo должна была выступать в Киеве в 2020 году, но из-за коронавируса, выступление было перенесено. Теперь организаторы Atlas Weekend заново договариваются с участниками зеркально перенести их выступления на 2021 год.
Но кроме Placebo свое участие в Atlas Weekend 2021 подтвердили другие группы:
- PENDULUM (dj set),
- Бумбокс,
- NIGHT LOVELL
- CAMO&KROOKED.
До этого Главред уже сообщал, что Dimitri Vegas & Like Mike и Twenty One Pilots подтвердили свое участие в Atlas Weekend 2021, и стали хедлайнерами.
Автор: Александр Галаджий