Третий хедлайнер и новые исполнители подтвердили участие в Atlas Weekend 2021

Atlas Weekend / Instagram

На Atlas Weekend 2021 выступит знаменитая группа Placebo, которая станет третьим хедлайнером концерта.

Представители группы Placebo официально подтвердили свое участие в фестивале, и закроют концерт на Главной сцене 10 июля 2021, сообщают организаторы Atlas Weekend Главреду.

Группа Placebo должна была выступать в Киеве в 2020 году, но из-за коронавируса, выступление было перенесено. Теперь организаторы Atlas Weekend заново договариваются с участниками зеркально перенести их выступления на 2021 год.

Placebo / Atlas Weekend

Но кроме Placebo свое участие в Atlas Weekend 2021 подтвердили другие группы:

PENDULUM (dj set),

Бумбокс,

NIGHT LOVELL

CAMO&KROOKED.

До этого Главред уже сообщал, что Dimitri Vegas & Like Mike и Twenty One Pilots подтвердили свое участие в Atlas Weekend 2021, и стали хедлайнерами.