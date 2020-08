Atlas Weekend 2021 - Dimitri Vegas & Like Mike стали новым хедлайнером

Atlas Weekend 2021 - Dimitri Vegas & Like Mike / Пресс-служба

Дуэт Dimitri Vegas & Like Mike был анонсирован еще на фестиваль Atlas Weekend 2020, который был перенесен на следующий год в связи с пандемией коронавируса, и теперь коллектив подтвердил свое участие в фестивале на 2021 год.

Греко-бельгийский DJ-дуэт братьев Димитрия и Майкла Тивайоса органично вливается в Atlas Weekend 2021. Артисты будут хедлайнерами второго дня фестиваля — 8 июля 2021 года они будут закрывать выступления на Main Stage.

И это не все - инди группа Twenty One Pilots также сыграет в 2021 году - они будут выступать на следующий день, как хэдлайнеры 9 июля.Читайте такжеAtlas Weekend 2021 - дата проведения фестиваля и правила

Напомним, что в 2015 и 2019 годах DV&LM заняли 1 место в списке 100 лучших диджеев по версии читателей DJ MAG. Также братья известны сотрудничеством с The Weekend, Lady Gaga, Coldplay и написанием гимнов для Tomorrowland, а работа с Хансом Циммером стала саундтреком к фильму Пираты Карибского моря.

В 2019 году Dimitri Vegas & Like Mike выпустили сингл Instagram, который набрал такую бешеную популярность, что уже стал дважды платиновым, а парни получили награду на International Dance Music Awards.

Как известно, самый большой украинский музыкальный фестиваль Atlas Weekend будет проходить в 2021 году 6-11 июля в Киеве на территории ВДНГ. Уже подтвердили свое участие в следующем году такие хедлайнеры: Twenty One Pilots, Alt-J, Two Door Cinema Club, Metronomy, Within Temptation, Guano Apes, Yungblud и многие другие.