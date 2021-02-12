У Бритни Спирс появился новый опекун

Бритни Спирс / Reuters

Знаменитая певица Бритни Спирс выиграла суд у своего отца Джейми на право опеки. Ранее он имел единоличное право распоряжаться финансами и контролировать жизнь дочки, теперь у него появился конкурент.

Как сообщает издание Variety, на днях состоялось очередное слушание по делу об опекунстве над Бритни Спирс, в результате которых, судья отказала отцу звезды Джейми Спирсу в праве самостоятельно контролировать финансы дочери. Теперь финансами Бритни Спирс будет распоряжаться компания Bessemer Trust Co.

Несмотря на явное решение не в пользу Джейми Спирса, суд отклонил как протест Джейми, и так просьбу Бритни Спирс устранить его от опекунства полностью.

Ожидается, что дополнительные слушания в суде состоятся 17 марта и 27 апреля для выяснения всех подробностей.

Недавно бойфренд Бритни Спирс Сем Асгари, который живет с ней накинулся с критикой на ее отца, хотя осознавал, что тот может с легкостью изгнать его из дома.

Напомним, что в 2020 году вышла новая песня Бритни Спирс - впервые за 4 года и после ее обещания, что она больше не напишет ни одной песни. Тогда ходили слухи, что старую песню выпустил Джейми Спирс без согласия Бритни.